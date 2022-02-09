福食解禁侯友宜出招　新北檢驗量能提高3倍「有健康疑慮禁入校園」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／新北報導

行政院昨宣布解除日本福島五縣食品進口禁令，新北市長侯友宜9日表示，一定要把人民健康擺在第一位，未來新北檢驗量能，將會提升至過往的3倍，有健康疑慮的食品不可進入校園。

侯友宜今天表示，新北市設有輻射量能檢驗實驗室，目前檢驗量能是240件，未來因應福島食品的進口，會提升量能達到720件，全力保護市民的食品安全及健康。

侯友宜指出，針對學校，新北一定會採取更嚴格的標準，保護孩子的健康，就像當時堅持萊豬不得進校園一樣，除了標示要清楚，若對健康有疑慮，該不使用就不使用，他已責成相關單位重新檢討，標準絕對比一般還要更高。

被問到未來是否設置「福島食品專區」來管理？侯友宜表示，當時因應萊豬進口，也採取很多方式，不管是設專區、清楚標示等，都會讓人民來做選擇，最重要的是嚴格落實稽查，把源頭管理好，下游也做好把關，若有疑慮也有實驗室能隨時抽驗，全面保護人民的健康。

至於國民黨傳醞釀要反對核食，侯友宜則重申，「守護人民健康絕對是最優先的」，政府有責任做好嚴格落實的把關，讓食品安全確保無虞，地方政府一樣要全力以赴，把人民的健康擺在第一位，守好食品安全。