車震找刺激！人妻返家視訊續戰　小王截圖嗆「給妳公婆」：我就渣

▲小王跟人妻大玩車震還視訊裸聊，沒想到事後卻截圖嗆要外流，人夫抓包後氣得將他告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／高雄報導

高雄人夫抓包妻子外遇，2人不僅經常在外公開親吻、擁抱之外，還大搞車震，完事後還不滿足，返家繼續「視訊裸聊」，讓他身心受到極大打擊，憤而對小王提告求償。高雄地院審理後，判小王應賠償人夫30萬元。案經人夫上訴，法官認為小王侵害人夫權益情節重大，最終判小王應再多賠償人夫5萬元。全案確定。

人夫主張，小王明知道妻子的已婚身分，卻仍與其發生婚外情，還在台中沙鹿公園附近大搞車震，而完事後2人竟還不滿足，又繼續以裸身視訊的方式性互動1次，不僅如此，2人還10度在公開場所大方親吻、擁抱，甚至還有愛撫的行為，讓他深受打擊，憤而對小王提告求償。

對此，小王辯稱，他與人夫等3人為同事，而人妻曾多次向他訴苦，表示自己婚姻感情不睦，他才因此經常與人妻私下相約談心，藉此安撫人妻的情緒，他並沒有侵害人夫的配偶權。再者，人夫的求償金額也太高，且人妻也應該要跟他一起平均負擔賠償金額，人夫只能向他求償一半的費用。

不過，法院審理後發現，小王曾在臉書PO文，「在找刺激……沙鹿公園旁……弔念一起停留足跡的回憶」，一旁還附上汽車、18禁的標誌，還曾寫下，「就在這段……的日子裡，我們發生關係，視訊裡的情色互動」。

除此之外，法官還發現小王曾威脅人妻，「照片原本只是我自己想收藏……真的沒想過要用外流來威脅妳」、「甚至犧牲妳說的不雅照，都被看光光嘛？」、「除了妳自己回頭來找我，誰也沒權阻止我公開這一切」、「到時候如果照片，被妳公公婆婆看過了，妳會比現在開心嗎？」、「如果下個月曝光後，是外遇，是婚外情，是戴綠帽，還有性愛交合，應該會比較有話題性」、「而照片我也會親手將手機畫面專程送到高雄給妳公婆看。最後分享同事」。