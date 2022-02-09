女博士返台大解放偷腥　綠帽夫見鹹濕訊息「喜歡忽然從後面抱住」

▲已婚女博士回台參加研討會，卻紅杏出牆。（示意圖，與本事件無關／取自免費圖庫Pexels）



記者崔子柔／綜合報導

吳男與妻子陳女和孩子旅居在美國，陳女在2019年回台參加研討會期間與邱男結識，兩人竟發展出婚外情，吳男則在去（2021）年幫妻子修電腦時發現她和情郎的訊息，氣得將兩人告上法院，台北地院則判陳女、邱男連帶賠償20萬元。

根據判決書內容，陳女參加完研討會後，將電腦、手機的密碼都改過，吳男則在去年替她修電腦時，才發現妻子不斷和傳送曖昧訊息給邱男，內容包括「我不在台灣你也要乖喔」、「不要讓我擔心」、愛心貼圖等，邱男也回訊稱「很喜歡你昨天睡飽飽的樣子」、「我抱熊熊睡，覺得你在，很溫暖」、「一直想你」等。

吳男發現，妻子和邱男不但一起出遊、慶生、看電影，還曾到邱男在北市陽明山、延平北路的住處，更指邱男曾傳送有性暗示意味的文章給妻子，因此對2人提告侵害配偶權，求償100萬元。

陳女辯稱，她和邱男見面場合都有其他友人，訊息內容只是朋友間的對話，丈夫說的性暗示文章僅為電子書「女人與婚姻」第二章「害怕親密」頁面內容，是丈夫主觀臆測及醋意所致。

邱男則表示，他和陳女因同樣經歷至親離世，才互相給予支持鼓勵，且陳女比他年長，多是站在「姊姊」的立場提供心靈上的扶持，是吳男的忌妒心讓單純的友誼扭曲了。

法官審酌認為，陳女傳送給邱男的對話中，曾提「有一個印象深刻的片段。我在整理棉被的時候，你忽然從後面抱住，說你很喜歡。我很喜歡這樣被抱住」，上述行為已逾越正常社交界線，認定2人侵害吳男配偶權，應連帶賠償20萬元，可上訴。