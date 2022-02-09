高中4閨蜜租車玩九份半路撞扁！　23歲女困車內「流一條血痕」慘死

記者許力方、郭世賢／基隆報導

開工驚傳悲劇，基隆8日發生一起死亡車禍，有一輛共享汽車行駛在萬瑞快速道路時，不慎自撞瑪南隧道口，導致23歲林姓女駕駛受困，送醫傷重不治，車上另外3名女乘客則受輕傷，經調查，原來一車4女為高中閨蜜，一同駕車出遊九份，未料半途自撞身亡，與好友陰陽兩隔。

事發於8日下午1時許，基隆警消接獲報案，萬瑞快速道路東向5.7公里處、瑪南隧道口發生車禍，多人受傷，到場時發現，林女受困在駕駛座，車頭嚴重變形，已經面目全非，擋風玻璃碎裂、安全氣囊全數彈出，現場血跡斑斑，駕駛座還留出一條血痕。經破壞車體，林女被救出時已經沒有呼吸心跳，緊急送往基隆長庚醫院急救，下午2時許傷重宣告不治。

另外3人則輕傷，其中一人滿臉鮮血，分別受有右大腿骨折、嘴巴挫傷；呼吸困難、腰臀疼痛；頭部撕裂傷等，皆無生命危險，送醫沒有大礙，年紀也是22、23歲。

警方調查，原來4名女子來自彰化，彼此是高中同學，趁著寒假收假前，相約一起從彰化北上到台北租車，從萬里要去九份遊玩，由林女負責開車，未料半途卻在隧道口撞死。事發當時天色明亮、視線良好，她疑似一時恍神，車速過快失控自撞，經醫院實施抽血酒測，酒測值為0，初步排除酒駕，因車禍現場沒有監視器，共享出租車上也沒有裝行車紀錄器，肇事原因仍待進一步調查釐清。

基隆警局交通隊表示，將在10日內邀集市府交通處、七堵區公所及當地里辦公室等相關單位，一同前往事故路段，針對沿線設施會勘，研議是否有需要改善之處。

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