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女足代表隊搭機返台　落地又驗出1人陽性…36人送隔離

▲▼ 中華女足搭專機返國 。（圖／體育署）

▲女足又驗出1人陽性。（圖／體育署）

文／中央社記者吳睿騏桃園機場8日電

台灣女足代表隊36名隊職員今天搭乘由總統蔡英文指示派遣的專機自印度返台，除原有6名確診者由救護車後送集中檢疫所，另有1人採陽，其餘29人採陰將依規定前往防疫旅館。

在印度參加「2022年亞洲盃女足賽」2022 AFC Women's Asian Cup的台灣代表隊，搭乘中華航空公司CI-5686 返國專機在下午5時16分降落桃園國際機場。

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桃園國際機場國境單位表示，代表隊成員抵台後，隊職員中的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者在完成檢疫憑證審查及機邊驗放程序後，由救護車經機坪後送，其餘隊員則依落地採檢規定進行檢驗及入境等程序通關。

▼女足又驗出1人陽性。（圖／體育署）

▲▼ 中華女足搭專機返國 。（圖／體育署）

國境單位表示，隊職員的PCR採檢結果在晚間7時前陸續出爐，除了6名原有的確診者外，另有1人採檢陽性，將安排搭乘救護車後送，其他29名隊職員的採檢結果都為陰性。

今天下午疫情指揮中心記者會中有媒體問及，如何確保染疫台灣女足隊成員不增加一般人與同機成員感染風險，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，根據專家意見，考量機上氣流，台灣女足代表隊確診者將安排坐在靠近機尾座位，與其他代表團成員分隔，確保安全性。

外交部亞東太平洋司司長周民淦今天在外交部例行記者會表示，代表隊6日結束所有賽事，為協助隊員以最舒適、便利方式返國，政府決定派遣華航專機，從桃園飛孟買接回共36名隊職員。

▼女足搭乘專機返台，又驗出1人陽性。（圖／體育署）

▲▼ 中華女足搭專機返國 。（圖／體育署）

周民淦指出，女足隊職員將採分流上下機、梅花座，全程戴口罩、穿戴防護衣，專機在行前與返台後，都會進行全機清消，以確實落實防疫措施。至於華航14名執行任務機組員，也都在14天前完成3劑疫苗接種，同時全程配戴N95口罩、手套、防護衣與護目鏡。

體育署競技運動組長藍坤田7日接受媒體聯訪表示，台灣女足代表隊這次共9人染疫，包括2名隊職員和7名球員，目前2名隊職員和1名選手已康復，其餘6名選手PCR仍呈現陽性，但都屬於無症狀或輕症，代表隊返台後，確診者將送往集中檢疫所，並安排其餘成員赴防疫旅館。

台灣女足這次出征在印度舉行的亞洲盃，即使陣中數名主力因COVID-19確診缺陣，但全隊展現永不放棄精神，獲得蔡總統讚賞，除派遣專機到印度，讓選手、教練及後勤團隊能盡快返台好好休息，也承諾對於染疫選手將會提供最好的照顧。

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