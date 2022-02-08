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從「生日年尾數」看你今年財運！最旺、最慘Top3出爐了

▲生肖虎的人，若能把握住好運，就能消散霉運。（圖／免費圖庫pakutaso）▲屬蛇的朋友，運勢從11月開端走上跛路，簡直就是名利雙收。（示意圖／記者孫于珊攝）▲屬馬的朋友創業可能開始有所成就。（示意圖／取自免費圖庫Pikrepo）

▲財運最旺第1名是西元生日年尾數4者。（圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

剛過完農曆年，你許了什麼新年新希望，想知道2022自己是否受財神眷顧嗎？命理時事分析家詹惟中教你從「西元生日年尾數」解析財運，以1990年為例，生日年尾數即為0、1991年尾數即為1以此類推，並盤點最強運及最差運前3名，若身邊出現上榜的「財神爺」，可以多接近、吸取他/她身上的財氣。

命理專家詹惟中在《健康2.0》頻道中分析虎年財運最強及最差Top3：

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財運最強第3名－西元生日年尾數0：
生日年尾數為0者，財神爺在異地，舉例台北人就要到中南部工作、經商或簽約。異地財、貴人財在2022年都在遠方向你招手。

財運最強第2名－西元生日年尾數7、9：
由於財星坐落在流年命盤裡的官祿宮，因此職場獲利、考運成功。

財運最強第1名－西元生日年尾數4：
這種人財星一定坐守在流年的本命宮，代表自身就是「財神爺」，能財源廣進、左右逢源、投資成功、錢財滿滿。若本身沒有上榜，也可多接近生日尾數4者，藉此吸取他/她的財氣。

從「生日年尾數」測你今年財運！最旺、最差Top3出爐了。（圖／截自《健康2.0》YouTube）

▲一張圖看運勢最旺、最弱的前3名。（圖／截自《健康2.0》YouTube）

財運弱勢第3名－西元生日年尾數1：
除了賺錢比較辛苦外，也不適合到外地工作，會出現許多爭執與紛爭，需要特別留意。

財運弱勢第2名：西元生日年尾數6、8：
職場上應該屬於自己的錢卻賺不到，加薪路及業績也容易受到阻礙。易出現判斷錯誤、過於謹慎，或是本身防禦心太強無法信任朋友，也會使你在事業、工作上的財路受阻。

財運弱勢第1名：西元生日年尾數2：
除了容易出現金錢糾紛外，夫妻間也容易為了金錢吵架、務必要小心。

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲財運差者容易遇到金錢糾紛、加薪路受到阻礙。（示意圖／記者李佳蓉攝）

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