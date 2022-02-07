桃園男「脫光騎車」趴趴走！手還邊騎邊搓　路過民眾全嚇傻

▲阿傑裸身騎車趴趴走，被判處拘役20日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pexels）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿傑」（化名）日前將全身脫光後，赤身裸體的騎機車上路，讓路過的民眾都傻了眼，在行經某處民宅時，一名女性住戶發現他誇張的行徑，嚇得趕忙報警。對此，桃園地院審理後，依法判其拘役20日，得易科罰金。

判決指出，阿傑意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，全身未穿衣物，並以裸露生殖器的狀態騎車在桃園閒逛，讓不特定行經該處的人都可以看見他。直到他騎車行經某處民宅前時，該民宅住戶發現其惡行，嚇得趕忙報警處理，而警方獲報後依照監視器畫面循線將阿傑查獲到案。

阿傑被捕後，於警詢、偵查時均對案情坦承不諱，且又與證人之證述相符，並有監視器錄影畫面、照片等4張足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。法官認為，阿傑在公眾往來的道路上騎車，卻裸露生殖器並以手撫摸之，顯然有供人觀覽之意圖，此舉不僅足以刺激、滿足性慾，且客觀上足以引起普通一般人羞恥或厭惡感，有礙於社會風化。

法官認為，阿傑為滿足一己私慾，就做出上述行徑，該舉動不僅破壞社會秩序及善良風俗，更造成他人驚嚇及厭惡感，所為實值非難，惟念其坦承犯行之犯後態度，兼衡其教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。