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春節期間大魚大肉　「2穴道」按摩保健腸胃

▲▼合谷穴位於手掌虎口處。（圖／新北衛生局提供）

▲合谷穴位於手掌虎口處。（圖／新北衛生局提供）

記者徐政璿／台北報導

農曆春節期間與親朋好友相聚，免不了山珍海味、大魚大肉。根據衛福部資料顯示，春節期間的就診原因，以「腸胃炎」為大宗，新北聯醫中醫科主任洪國峯也提供「2穴道」按摩妙招，保健腸胃。

洪國峯指出，春節期間少喝冷飲、少吃寒涼性食物和油膩食物，若出現腸胃不適、噁心嘔吐，可先按壓養生要穴「合谷」和「足三里」，以兩秒鐘按一下的頻率，和緩地深層按壓約3分鐘。

合谷穴位於手掌虎口處，取穴方式是將拇指與食指併攏，在兩手指間會有肌肉隆起的最高點處；足三里則是位於膝蓋骨外側凹陷處，往下四隻指頭寬處。

洪國峯另表示，傳統年菜如佛跳牆、紅燒獅子頭、糖醋魚等，多是高油、精緻澱粉與低纖維的料理，若三餐大魚大肉不忌口，缺乏蔬菜水果等富含纖維質的飲食，容易引起消化不良、腹脹痛等症狀。

因此，春節期間務必攝取足量蔬果，一個拳頭約為1份的量，每天都應攝取5份的蔬果，使腸胃功能正常，並可以選擇食用平性蔬果如：芥藍菜、高麗菜、地瓜葉、花椰菜、木耳、南瓜、山藥、蘋果、木瓜等；常見的寒涼性蔬菜，如：白蘿蔔、小黃瓜、絲瓜、冬瓜、苦瓜、竹筍，可搭配薑絲拌炒後適量食用。

洪國峯提醒，若民眾出現腹部劇烈疼痛、伴隨冒冷汗、腹部肌肉緊繃、上吐下瀉不止或出現帶有黏液的血便，可能是急性腸胃炎、嚴重食物中毒或細菌感染，應立即就醫處理。

▼足三里位於膝蓋骨外側凹陷處，往下四隻指頭寬處。（圖／新北衛生局提供）

▲▼足三里位於膝蓋骨外側凹陷處，往下四隻指頭寬處。（圖／新北衛生局提供）

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