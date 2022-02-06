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重案回顧／薛定岳殉職2年！10年女友臉書仍掛與他穩交：過得好嗎

▲▼薛員婚紗照。（圖／記者張君豪翻攝）

▲薛員事發前才剛拍完婚紗，準備跟交往十年的女友步入禮堂，沒想到卻發生意外。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳韻如／台北報導

新北汐止31歲勇警薛定岳2019年間為了取締違規的王姓男子，中途不慎與其擦撞後滑倒撞上分隔島身亡。據悉，薛員正準備愛情長跑10年的女友步入禮堂，沒想到卻傳來噩耗，女友悲慟不已。如今事發已超過2年，女友臉書仍掛著與薛定岳穩交的狀態，而2021年，薛定岳離開滿2年當日，女友仍不忘在臉書發文表示，「貝～今天你是滿二年的日子，你過的好嗎？」讓人看了不禁鼻酸。

據了解，薛員與女友愛情長跑10年，而在事發前，2人才甜蜜拍完婚紗照，準備步入禮堂，沒想到卻發生意外，就此天人永隔。事發後女友悲慟不已，經常在臉書抒發情緒。

如今薛員已離開滿2年多，女友臉書仍是掛著與他穩定交往中的狀態，而在2021年薛員離開滿2年當天，她也寫下長文表示，「貝～今天你是滿二年的日子，你過得好嗎？是不是每天睡的跟豬一樣的豬丁」。

▲▼ 薛定岳女友 。（圖／翻攝臉書）

▲女友每年都會到薛定岳長眠地悼念他。（圖／翻攝臉書）

女友寫道，「真的記住你的人有多少，我想往往都是愛你的人跟最了解你的人吧！」不知道自己多久時間才會好，偶爾還是會想傳訊息給薛員，「但自從那天起，你已經好久沒有已讀我的訊息了⋯我還是調適了很久、很久，到現在還是一直在調適」。

女友文中也不忘更新近況表示，近期因為疫情的關係，自己在上的培訓課程幾乎都在線上，「雖然以前你都會你愛唸我，為什麼這麼晚，但後來你也漸漸習慣我為什麼沒有去上」，但文末仍哀傷表示，自己在這一天當了「一個愛哭鬼的珊」，最後也不忘抱怨，「你很久沒有來我的夢裡了捏」。

回顧案情，王男2019年8月28日下午16時46分許施用愷他命後，準備返回位於基隆的住處，行經新北市汐止區忠孝東路與秀峰路口時，因為騎車搖晃還違規紅燈左轉遭薛定岳攔查，但他因無照、毒駕等因素加速逃逸拒檢。

薛定岳見狀，隨即鳴笛大吼「警察」表明身分，並以無線電請求支援，孰料王男竟以超過80公里的時速狂飆6公里，一路從汐止飆到基隆，直到當天下午16時51分許行經新台五路二段、福三街口時，因擦撞到薛，導致薛當場失控衝撞分隔島，頭部因猛力撞擊而骨折、雙上肢擦挫傷等傷勢，而王男非但沒有停下，還持續加速逃跑。

▲▼汐止勇警薛定岳。（資料圖／翻攝爆廢公社）

▲汐止勇警薛定岳因倒地滑行撞上分隔島，頭部受到重創，送醫不治。（資料圖／翻攝爆廢公社）

警方接獲路人及支援警力通報後，趕赴現場，並將人送醫急救，但薛經急救1個多小時後，仍因傷勢過重中樞神經休克宣告不治，王男則是在當晚9時20分許到案。

案經法院審理，王男被依依妨害公眾往來致人於死罪，判處10年徒刑，另依肇事致死逃逸罪判2年6月徒刑，應執行有期徒刑12年，他不服提上訴稱，當時「薛還用腳踢踹我機車」，死亡事件會發生，是因薛定岳「從內線追到外線來撞到我的機車，才會滑倒致死，並不是我的駕駛行為所致」。

另外，王男表示，薛定岳家屬要求賠償3千萬元，他希望能等到出獄後再賠償，「我在監所都有念經懺悔迴向給被害人」，請求法官從輕量刑。但高等法院勘驗各項事證後，不採信王男的說詞，將上訴駁回，全案上訴到最高院，但仍遭到法院駁回。

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