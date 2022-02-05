南警搗賭場查獲巨額賭資186萬　赫見8名越籍新住民

▲台南市警五分局5日凌晨2時許，在北區文賢一路1處鐵皮屋內，破門搗破天九牌職業賭場，逮獲賭場吳姓負責人及賭客等36人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局經多日跟監埋伏，5日大年初五凌晨2時許，在北區文賢一路1處鐵皮屋內，破門搗破天九牌職業賭場，逮獲賭場吳姓負責人及賭客等36人，其中赫見8名越籍新住民，起獲2022年以來最多賭資賭資186萬餘元。

市警五分局指出，吳姓男子春節期間在文賢一路經營天九牌職業大賭場，除以鐵皮屋民宅作為掩護，還裝設多道門禁及監視器，並透過把風人員過濾賭客，防止警方查緝。

5日凌晨2時許，警方見時機成熟，員警先喬裝成賭客尾隨進入，大批警力隨後立即控制大門的把風人員，此時場內的賭客仍渾然不知大批員警到來。五分局當場查獲負責人兼莊家吳姓男子及賭客等36人，並查扣賭資新台幣186萬餘元、帳單、無線對講機、下注用夾子、骰子、天九牌、記帳單、監視器主機、監視器螢幕、監視器鏡頭、流水帳冊等物。

全案偵訊後，除將吳男、把風人員等4人依賭博罪移送法辦外，其餘32名賭客依社會秩序維護法裁罰9000元。市警五分局長洪頂力表示，法律無假期，流動職業大賭場常有黑道幫派介入，警方將深入追查幕後主持金主，嚴防黑幫勢力利用職業賭場牟取暴利，斬斷黑幫金流，民眾如發現周遭有可疑違法情事，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，警方會立即派員查處。