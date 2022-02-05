白癡公主遭尾隨騷擾！警方「掌握陌生男身分」　今通知到案說明

▲白癡公主遭陌生男騷擾，深夜前往派出所報案。（圖／翻攝自臉書／白癡公主）

記者蔡佩旻、林昱萱／雲林報導

YouTuber白癡公主4日深夜前往警局報案，其3日晚間在北港朝天宮被男子尾隨騷擾，當時拍下影片提醒大眾注意，之後還是決定報案，關鍵原因是「受害者不止一位女性」。對此，警方已經掌握該名男子身分，今將通知對方到案說明。

當時白癡公主回老家過年，於3日晚間到北港朝天宮附近購買伴手禮，卻遭到一名男子沿街糾纏、騷擾，對方不僅突然靠近女性詢問「要不要幫忙提東西」，還一度衝進店家詢問顧客「要不要交往」，而由於受害者並非只有一人，加上北港派出所公開留言、建議，呼籲白癡公主協助案件偵辦，因此其在想了一晚後，決定到派出所報案。

針對此案，警方表示，當時警方在執行網路巡邏時，於臉書社團得知疑似發生性騷擾案，立即主動發動調查並聯繫被害人出面，於昨天晚間製作申訴筆錄受理報案，今將通知涉案男子到案說明。另外，據悉，該名男子並非雲林人，至於其詳細動機、身分等仍有待調查。

警方呼籲，春節期間外出遊玩，應注意人潮擁擠處是否潛藏危機，避免受害，如有任何疑惑或緊急情況，請播打110或利用「110視訊報案APP 」視訊報案，警方可同步錄影，並掌握報案地點，即刻前往救援。