父贈兒房地孝親費5千剩2千　遭逼搬離嗆「是要等到你死？」

記者黃翊婷／綜合報導

台南林姓老翁41年前向人購買一塊面積0.0142公頃的土地（約42坪），並贈與大兒子，沒想到新屋落成後，大兒子一家不僅搬離，甚至在2020年返家爭產，孫子更是直言「是不是要等到你們死了」才能整理房子等等，生活費也從每個月5000元縮減至2000元，讓他十分心寒，決定拿回土地所有權。台南地院審理後認為大兒子未履行扶養義務，判他應把土地還給父親，全案仍可上訴。

▲林翁控訴兒子將每個月5000元的生活費縮減至2000元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

林翁在判決書中主張，41年前買下這塊0.0142公頃的土地，當時大兒子剛服完兵役，經濟狀況不穩定，這才決定請代書將土地直接登記在大兒子名下，將土地贈與對方，自己則四處借錢興建一棟5層樓的房子，原本父子倆說好，新屋落成之後由大兒子負責照料生活起居，沒想到他們一家人卻在2008年間搬離，但仍持續給付每個月5000元的生活費。

林翁表示，2020年8月間大兒子回來爭產，不僅嗆聲「父子情分到此為止」，還揚言要取回房屋，要年邁體衰的他立即搬離，他一氣之下怒斥不孝，妻子也當場痛哭欲絕，一度想以死懇求，大兒子一家仍以「我不怕鬼」等話反駁，講完之後隨即離去；此後每個月的生活費就一口氣縮減到2000元，根本不足以供應一般生活所需，這一切顯然已經與他當初贈與土地的目的不同，這才決定提告撤銷。

對於父親的指控，林男辯稱，該土地是他自行購買、修建房屋，以利未來成家、創業之用，31萬7000元的購買費用和380萬元的興建費用都是由他獨力負擔；之所以會搬出去，是因為2007年間父親要求每個月的生活費應為每人1萬1000元，他坦言負擔不起，竟遭嗆要提告，這才帶著家人搬離，至今仍在外租屋，但離家之後還是會固定給雙親生活費各5000元。

不過，林翁的其他子女出庭證稱，2020年8月林男返家爭吵時，自己剛好在場，「我看到孫子就是哥哥的兒子跟爺爺說，他要結婚了，要整理房子，要把他們兩位長輩安置到外頭。我爸爸說不可能，要整理房子不需要搬出去。孫子就跟爺爺說，『如果你們沒有搬出去，我要怎麼整理房子，是不是要等到你們死了』，我就說孫子怎麼能跟爺爺說這樣的話。因為我媽媽當時在房裡，我媽媽這時出來，我跟她轉述剛才發生的事情，我媽媽了解之後，就說『那我們兩個就死在這裡給你們看』，孫子就說『我不怕鬼』，哥哥則說『老的要死哪有我的事情』。」

▲林男聲稱，購買土地和興建房子的費用都是他一人負擔。

台南地院法官審酌3名證人的證詞，發現內容一致，應堪採信為真實，依證詞可見，林男與兒子當時爭執的目的，是要林翁搬離房子，雖然主要是由兒子發言，但他見兒子出言要求祖父母搬離，並未阻止或斥責，加上兒子後來證稱「我爸爸也有意願整修房屋」，足認他與兒子當時的目的就是要林翁搬離以及爭房產。

然而，法官依據雙方的薪資、勞保等資料計算，發現林男無法獨力負擔買土地和興建房子的費用，因此不採信這部分的說詞；考量到土地和建房的錢都是由林翁出資，兩老也已經在該房屋居住數十年，林男身為人子，卻要求年邁的父母搬離，這是對父母維持生活極為重大之不當行為，自應認為林男不履行對雙親之扶養義務，最終判他應將該土地的所有權轉移登記給父親，全案仍可上訴。

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