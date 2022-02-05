比臉還大「怪物級螃蟹」突襲　巨螯緊夾高爾夫球桿！一折就斷

記者張寧倢／編譯

澳洲位於印度洋東北部海外屬地「聖誕島」（Christmas Island）一群民眾開心地打完高爾夫球，不料，正當他們準備離開時，竟發現一隻俗稱為「強盜蟹」的巨型螃蟹，早已沿著其中一組高爾夫球袋向上爬，還用巨大蟹螯緊夾著高爾夫球桿，球具的主人輕輕一拗，球桿就直接斷裂，相當危險。

▲澳洲聖誕島出現怪物級大螃蟹，巨螯夾斷高爾夫球球桿。（圖／翻攝自Reddit論壇／@lessons_learnt，下同）

根據《澳洲新聞》（News.com.au）報導，這段影片是由當地男子布納（Paul Buhner）於2020年10月拍攝的，但他兒子2022年1月將影片傳到美國網路論壇Reddit上後，意外引起眾多網友熱議。布納表示，當天他陪著一群朋友去打高爾夫，影片中一名球友的高爾夫球袋上竟然巨大的「椰子蟹」（coconut crab），這種螃蟹傳言會用螯夾取並偷走居民的物品，因而俗稱為「強盜蟹」，是世界上最大的陸生節肢動物。

▲巨大的椰子蟹緊緊夾住高爾夫球桿，最後人類只能認輸。

影片中可見，這隻椰子蟹蟠踞在高爾夫球桿的末端，一名男子小心翼翼地從球袋裡拿出被螃蟹夾住的高爾夫球桿，試圖將螃蟹弄掉，但都沒有成功，布納邊拍影片還邊笑說，「你可能會在這裡失去一隻手指，那樣會很好笑。」男子想從蟹螯中抽出球桿，頑強的椰子蟹還是沒打算鬆開巨螯，持續將球桿緊夾不放，最後男子輕輕一拗球桿就斷了，可見牠的力道之大。

布納說，「算了吧，就讓牠拿走吧，牠贏了。」有網友留言表示，自己曾住在聖誕島上，還親眼看過比傑克羅素梗犬還大的椰子蟹，「牠們真的很喜歡在黃昏時分出沒，當大家在BBQ燒烤的時候，一群椰子蟹就會開始從樹上爬出來，就像恐怖片場景。」據悉，椰子蟹體重最多可達6公斤，包含蟹足在內最寬可達1公尺，善於爬樹，能用螯破壞椰子殼，以食用果肉，因而得其名。