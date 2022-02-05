看穿他對你釋放的「愛的信號」年後脫單有望！12星座約會好感反應大公開

▲年假過完很快就迎來情人節，想脫單的人必須要學會懂得識別對方給的好感訊號，才不會錯過彼此。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

結束新年假期後很快就要迎來情人節，如果你現在是單身中或有曖昧對象，想在情人節前脫單，那眼睛可得睜亮點，必須用心去感受對方向你發射的信號，最好的觀察時機就是在兩人單獨約會的時候，網站《星座好朋友》就幫大家整理出12星座的這3個動作，代表他們其實非常想跟你有「進一步發展」，之後約會時，別忘了從這些細節觀察看看，試著給出回應，如此一來距離脫魯成功就不遠了。

講話時專注看著你的眼神：雙子座、巨蟹座、天秤座、雙魚座

這4個星座的人，其實一開始相處時，不太敢將自己的心意表達得過於明顯，就算兩人聊得很愉快、心底已經有了好感，也不會在言語或行為上展現太多，有時候會讓對方摸不透，誤以為只是普通朋友；但事實是只要認真看他們的眼神就能知道他對自己有沒有意思了，如果他們對你產生興趣，那麼和你講話時，一定會專注地直視著你，目光捨不得移開，這樣把自己滿腔感情全藏進眼睛裡，默默放電的方式是他們迷倒不少人的關鍵。

想和你有肢體上的接觸：牡羊座、天蠍座、射手座、水瓶座

這些星座的人平時就是社交高手，總是能夠在一對一約會時表現得落落大方、侃侃而談，如果想知道他們是否心動了，記得從他們的行動上來觀察，這組星座面對有好感的對象時，在肢體動作上會表現得特別直接，確定自己對這人是喜歡的，立馬行動上會出現不同於他人的小細節，尤其是他們會想要和你親近一點，因為他們認為肢體接觸能讓彼此的關係迅速拉進，這也是對方不排斥他的信號，所以如果發現這組星座的人，常常故意找機會碰你一下，那肯定是想和你有進一步發展。

一直說以及展現自己的優點：金牛座、獅子座、處女座、魔羯座

有些人對於在約會時，只顧著說自己事情的對象會產生反感，認為他對一起約會的對象沒有興趣，所以才一直說著自己的豐功偉業，但其實對於這組星座的人來說，他們會一直不停在你面前誇耀自己的優點，反而正是因為他們很喜歡你，為了讓你也能喜歡上他們，才會拼了命地像孔雀一樣開屏，這組人覺得要讓對方看到自己的優點、佩服自己，才能有更大的機會將關係進展成愛情。所以如果之後約會時，你發現他們又開始狂講自己有多棒，記得要接住這顆球、誇一誇他們，那麼你們之間的好感度絕對會不斷升溫。