過年大吃大喝好怕身材走樣？免去健身房「在家就能燃燒卡路里」6秘招快學起來

▲新春期間吃吃喝喝又懶在家裡，許多人都擔心自己身材走鐘，過完年不敢量體重和三圍。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）
記者張芳瑜／綜合報導
過年可以享受眾多美食吃個不停超幸福，但是大吃大喝後就開始擔心身材走樣嗎？除了趁著新的一年培養運動習慣，民眾還可以透過一些簡單的日常行動幫助燃燒卡路里，國外網站《Bright Side》整理出6個方法，大多數都不需要花費太多時間，這個年節不妨嘗試看看，說不定就能輕鬆保持身材。
1、洗熱水澡
不少人覺得洗熱水澡能放鬆身心和洗去一天的壓力疲憊，不過洗熱水澡的好處還能再多加上一個，那就是據報導，洗一小時的熱水澡或泡澡也有助於「洗掉」多餘的體重，因為以熱水淋浴時，身體必須更加努力地工作讓體溫保持在正常溫度，努力作用之下能夠幫助燃燒更多卡路里，研究表示洗一小時的熱水澡或泡澡約能燃燒130卡路里，不過要注意別求好心切讓水溫過燙，反而可能傷害皮膚。
2、喝冷水
大家都知道喝水對身體非常重要，每天都需要喝到足夠的水分才能維持身體良好的機能運作，也能讓氣色看起來更好，不過除此之外，喝水還可能讓人邊喝邊燃燒卡路里；這種神奇的效果主要是來自水溫的變化，平時更喜歡喝室溫或熱水的人可以試著在水中加入一些冰塊，因為喝冷水時，身體必須作用，將水加熱到和體溫相同的溫度，這有助暫時促進人體新陳代謝連帶燃燒卡路里。
3、聞香草
許多人會開玩笑說自己是「連呼吸空氣都會胖」，聞到香噴噴的食物或是新鮮出爐的麵包、甜食的味道，確實會讓人勾起食慾，甚至一不小心就狂吃，若有過這種經驗就能體會氣味是真的會影響人的胃口；因此與之相反的也會有氣味能讓人減少食慾，據研究發現，佩戴香草味皮膚貼片的超重人群對甜食的渴望較少，不過生活中可能不方便或不喜歡戴貼片的話，也可以選擇在身上噴上香草味的香水，除了能抑制食慾之外，它還能讓人聞起來很香，一舉兩得。
4、做家務
做家務事像是擦地板、刷浴室、洗碗等，其實付出的勞力比想像中的還要累人，林林總總加起來不僅能夠幫助消耗卡路里，還能順帶保持家中乾淨整潔，讓身心都變得更加舒服，是個cp值超高的甩肉方式。據報導，花一個小時清洗和烘乾一整盆盤子可以幫助燃燒100卡路里的熱量，而洗刷浴室35分鐘所燃燒的卡路里與在跑步機上步行35分鐘所燃燒的卡路里一樣多。
5、喝綠茶
眾所周知綠茶因為含有咖啡因和兒茶素，是天然的抗氧化劑，可以促進新陳代謝，因此幫助身體更容易分解脂肪、有效燃燒卡路里，還能讓皮膚看起來更年輕。但如果過年暴風狂吃，一整天卻只喝一杯綠茶那可是遠遠不夠，研究表示，每天約需喝3到5杯才能看到效果；大家過年期間喝足水之餘，不妨試著把手搖、汽水換成綠茶。
6、關暖氣
年節天氣冷，自然會想打開暖氣讓室內暖和一點，不過其實保持房間涼爽有助於燃燒卡路里，原理就像喝冷水一樣，研究表示，若暴露在寒冷的溫度之下，身體需要持續消耗熱量轉換成能量，支撐維持生理機能和體溫正常；實施這個方法時要留意，別讓自己真的受寒而感冒生病，反而得不償失。
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