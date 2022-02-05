優格太驚人！餵吳郭魚吃2個月長壯了　漁工笑戴安全帽：防被撞傷

▲水試所表示，近年來由於氣候變遷，夏天異常高溫，很容易導致吳郭魚遭受病菌之侵襲。（圖／記者楊熾興攝）



記者許展溢／台北報導

近年夏天異常高溫，導致吳郭魚遭受病菌侵襲，造成養殖業者重大的損失，農委會水產試驗所開發出具有助於提升魚隻成長及增強自身免疫力之益生菌-乳酸菌B4，以及其葡聚糖產物-乳酸菌 B4機能性優格，在飼料中添加該優格，發現吃了2個月，有效提高吳郭魚的成長，縮短養殖時間，降低養殖風險。

水試所指出，葡聚糖在食物加工上可當乳化劑及增稠劑風味攜帶劑，保健方面，研究顯示葡聚糖可做為益菌素，增加體內益生菌-雙歧桿菌及乳酸菌數量，調節免疫力。水試所提到，先前自鱸魚腸道篩選出的乳酸菌B4為益生菌，具有特殊酵素，添加價格低廉的蔗糖，即可促進乳酸菌 B4產生葡聚糖，並開發以乳酸菌B4製做含葡聚糖口感細緻美味的機能性優格與冰淇淋。

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水試所說明，文獻指出，以益生菌或聚糖及寡糖等益菌素作為飼料添加物，可有效增進魚蝦類的成長及免疫能力，而合併使用益生菌及益菌素，其所產生效益通常比二者單獨使用效果的總合還高，目前一般應用是益生菌再額外添加昂貴的益菌素，而水試所的乳酸菌 B4，為抗多種水產病原菌的益生菌，本身還能產生葡聚糖，因此該所將乳酸菌B4優格應用於水產養殖。試驗研究顯示，飼料中添加乳酸菌B4優格，有助於提升點帶石斑魚成長及抵抗病原菌之能力。

▲試驗池的飼料以電動攪拌器將乳酸菌B4優格與飼料混合均勻後餵食吳郭魚。（圖／水產試驗所提供）



水試所表示，近年來由於氣候變遷，夏天異常高溫，很容易導致吳郭魚遭受病菌之侵襲，嚴重者導致魚隻死亡，造成養殖戶損失，3年前高雄市動物保護處基於協助養殖業者解決問題，尋求水試所技術協助，在該市湖內區吳郭魚田間試驗研究結果顯示，飼料中添加1％乳酸菌B4優格餵食吳郭魚2個月，魚隻的攝食狀況較對照池佳，成長相當快速，在5月底收穫，均無罹病，魚隻平均體重570 公克，身強體健。

水試所笑說，也因此魚隻收獲時，漁工還要戴上安全帽，才能避免被活力十足之吳郭魚跳起來撞傷，而對照池之魚隻攝食狀況較試驗池差，成長較為緩慢，在6月中旬氣溫提升時，遭受到鏈球菌之病害，必須以藥物治療，於6月底才能收穫，平均體重467公克，遠低於試驗池。

水試所進一步強調，為實際瞭解吳郭魚攝食含有乳酸菌B4優格的飼料，是否真的能平安度過酷夏，也跟高雄市動保處於前年特意將試驗安排在夏天，結果顯示，雖攝食含有乳酸菌B4優格之試驗組與對照組的吳郭魚均罹患鏈球菌症，但是試驗組魚隻病情較輕微，藥物治療只需要3天就痊癒，對照組較為嚴重，需要7天以上之藥物治療。因此，吳郭魚飼料中添加乳酸菌B4優格，有助於提升魚隻成長及健康情形，縮短養殖時間，降低養殖風險及減緩疾病侵襲後嚴重程度，每公斤飼料中乳酸菌B4優格添加的成本也僅約增加0.5元。