不想努力了！沒你強的人為何混得好？　職場戰鬥力導師點出失職原因

▲明明自身能力不差，工作拚死拚活努力實在，為什麼好康都是別人的，相信不少上班族有這樣的心聲。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

作者：毅冰

摘自：方舟文化《沒你強的人，為何混得比你好？》

●精選書摘

每年到了「金三銀十」這兩個招聘旺季，我的微信、微博等都會收到不少關於找工作方面的問題。

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雖然每個人的情況不同，經歷不同，但是大家混跡於職場，很多事情是可以找到共通點的。說白了，你一直以來大惑不解的問題，往往也是大多數人的疑惑所在。比如，為什麼能力不如我的人工作比我好？為什麼我完全匹配招聘要求，卻拿不到面試機會？為什麼面試過程中我明明很實在，反而卻被刷掉了？為什麼我拚死拚活工作，卻連好的機會都碰不上？

總而言之，大多數求職者忽略了一個問題，就是「資訊不對稱」。除非你是某個行業的大咖，或者是非常了不起的名人，在業內聲名顯赫，不用自己表達，求才若渴的老闆就會伸出橄欖枝。

對於大多數人，你的能力和價值或許你自己知道，或許你前老闆和前同事知道，但是你應聘的用人單位根本不認識你。能力不如你的人工作比你好，擁有高薪厚職，這是用人單位的遺憾，錯失了你這個人才。可問題是，你如何展示自己的能力和才華，才能讓對方知道你的價值？沒有做好這一點，就是自己的失職。

你覺得自己完全匹配招聘要求，但沒有拿到面試機會，原因就是面試過程中存在很多變數，你擁有無數競爭對手。好的職位本來就少，但是應聘者眾多，你如何確保企業ＨＲ在海量的求職簡歷中一定會被你吸引，而不是被別人吸引？

你覺得面試過程中自己很「實在」，卻沒想到被刷掉。或許是因為別人的某些特質打動了面試官，而你的「實在」卻會讓別人感覺你不懂職場規則，你的魯莽容易得罪人，不利於跟團隊成員相處。

你覺得自己拚死拚活工作，很努力、很用心，卻沒有得到上天的垂青和眷顧，好的機會都跟你擦肩而過了。我想說的是，我們需要腳踏實地，也需要仰望星空。機會不是你想要的時候就能突然降臨到你面前，而是需要你長期地留意和觀察，不斷去爭取。在職場上，我們要把自己當成一件商品，保證品質的同時也需要口碑，包裝、文案、宣傳同步到位，才能打動潛在客戶。

★本文經方舟文化授權，摘自《沒你強的人，為何混得比你好？》