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虎年4生肖不適合結婚！　屬蛇夫妻恐致「中年失業」窘境

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲4生肖不適合在虎年結婚。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者崔子柔／綜合報導

新年到來，不少有結婚計畫的人會安排個好日子成婚，命理網站《歪歪樂星座運勢》就分享，有4生肖不適合在今年結婚，夫妻間不但容易因小事引起口角，還可能在婚後招來特別多倒霉的事。

一、生肖虎

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屬虎人在本命年不適合結婚，若硬是執行，過程中就可能碰上許多意料之外的事故，如果因為一些原因非得在今年成婚，可選擇在良辰吉日，並運用風水吉祥物來將危險降到最低。

二、生肖蛇

屬蛇人今年犯太歲，若選在今年成婚，夫妻倆婚後可能皆無法在職場中有突出表現，身邊也會出現特別多小人，甚至可能面臨中年失業的窘境，且倆人也會因為一點小事情吵得不可開交，讓家裡的氛圍相當壓抑，最後離婚收場。

▲▼吵架成為一種職業。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲屬蛇人在虎年成婚，婚後事業運恐一路下滑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

三、生肖兔

屬兔人若選在虎年結婚，夫妻倆婚後的金錢運勢會變得很差，甚至到連基本開銷都成為負擔的程度，導致倆人都有喘不過氣的感覺，到最後演變成不說話、不溝通的狀態，婚姻關係無法持久。

四、生肖羊

屬羊人若在今年結婚，夫妻倆的感情和健康運勢皆會下滑，可能在治病方面花上不少金錢，且感情不夠專一堅定，如果在外遇上新桃花介入，很可能會出軌。

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