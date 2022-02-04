牌桌上「狂輸1260萬」求免還！牌友吐：我還輸2億　1理由他告贏了

▲北市男子打麻將輸錢簽本票，提告主張本票債權不存在，判決結果出爐。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳韻如／台北報導

北市一名男子阿健（化名）生性愛賭，在麻將戰場上征戰多年的他陸續簽下了5張本票共計1260萬元，被債主拿到法院強制執行，阿健因此不滿提告主張「賭債非債」，本票債權不存債，而其牌友也出面證稱，阿健確實因輸錢而簽本票，甚至還驚吐自己也輸了2億元，震驚法官。法院審理後，最終判決阿健勝訴，免付1260萬元。

阿健主張，自己在賭場上打滾數十年，平時都會去阿村（化名）所開設的賭場賭博，若有積欠賭債，阿村就會要他簽下本票作為擔保，但依照民法第72條規定，賭博行為本身就不是合法的，因此賭博所產生的債務關係即為無效，再者，也有最高法院判決指出「賭債非債」，因此就算阿村持有本票，本票債權也不存在。

不過，阿村在法院審理期間過世，其繼承人因此承受訴訟，並主張阿村只是提供場所供友人打牌娛樂，阿村也只是下場交際打牌，但並沒有擔任莊家或與阿健對賭，阿健簽下的本票是他自己輸錢給其他人時而向阿村借錢還款所簽下的，絕非是輸錢給阿村而簽下的本票，且也沒有被逼迫，1260萬元是借款不是賭債，因此要求法官駁回阿健之訴。

法官審理時也傳喚了多名牌友出面，有牌友證稱，「阿村開設的賭場有很多桌，有玩大老二、十三張、天九都很大」、「我們如果沒有現金給他就要開票，開支票也有開玩具本票，阿村說錢不能不還」、「阿村要錢很兇悍請黑道，這些年來我輸了7千多萬元，在那邊打牌有自殺的，我知道一個，但我聽說有三個，我痛恨我輸那麼多錢」。

另一名牌友所訴也與該牌友相符，甚至還説，「一個禮拜我都去3、4天，之前是每個人帶張空白支票去玩，賭完當場開票，後來因為我輸太多，支票退票，沒有支票就開本票。」、「我在那邊玩了30幾年，輸了將近2億元，阿健也玩了30幾年，跟我們一起玩的有的自殺，有的跑路。」

對此，法官採信阿健及兩名牌友所述，認定阿健所簽的本票為賭債，而依據「最高法院44年台上字第421號判決要旨」，阿健是因法令禁止的賭博行為而積欠阿村1260萬元，因此判決該本票債權不存在，阿村的繼承人不得以此來討債。全案可上訴。