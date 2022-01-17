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瘋電影／355：諜影特攻　不要以為國家機構都是好人

文／賴賴

▲▼355：諜影特攻。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

整體感是好看的，以女性為出發點的動作片，節奏緊湊，從一開始就沒冷場，好萊塢式的場景模式，跨歐亞非美四大洲的視覺轉換，劇情反轉快速，所以不會有時間去思考邏輯劇情，反而享受在緊張的情緒中，直覺是范冰冰投資的電影，但是范冰冰的戲份並不多，好看，非常紓壓。

以女性出發的劇情安排，不外乎是愛人、孩子女人的死穴，而沒有愛情親人的女人，則是置生死於度外的堅持自己投入的事業正義，故事很好看，不知道為何外沒評價如此，可能真的很適合女生來看吧，個人是非常喜歡呀，有扭打晉身搏擊，但不是男生那種拳拳到肉的可怕，可能是這樣吧，但其實是好看的。

四位主創四種膚色，沒有人是壞人的劇本，在好人的國家有壞老闆，在壞人的國家有好員工，打破美式英雄規格，范冰冰的出現，說明了世界秩序將重新洗牌，不論是戲裡的美國政府不可信為官不仁見利忘義，或是被評為劣跡藝人的范冰冰精彩出現，都道出了錢最大，金錢早就整理世界秩序。不必太較真就是娛樂片，片中有驚喜畫面。


片　　名：355：諜影特攻
英文片名：The 355
類　　型：動作懸疑/驚悚
上映日期：2022-01-19
片　　長：135分鐘
導　　演：賽門金柏格(Simon Kinberg)
演　　員：潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain) 、 露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o) 、 黛安克魯格(Diane Kruger) 、 潘妮洛普克魯茲(Penelope Cruz) 、 賽巴斯汀史坦(Sebastian Stan) 、 艾德格拉米雷茲(Edgar Ramirez) 、 范冰冰(Fan Bingbing)
國　　家：中國、美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

當可怕的毀滅性武器落入跨國犯罪組織的手中，CIA探員「梅絲」（潔西卡雀絲坦 飾）決定找來各國的情報組織菁英，組成一支超越國界的間諜團隊「355」，試圖力挽狂瀾阻止第三次世界大戰發生……。

▲▼355：諜影特攻。（圖／yahoo）

▲潘妮洛普重要的存在價值，這個腳色讓她詮釋得相當出色。

▲▼355：諜影特攻。（圖／yahoo）

▲為了愛人拼命抓兇手，感情用事的女人真的不好惹。

▲▼355：諜影特攻。（圖／yahoo）

▲四個來自不同國度不同膚色的女性，重新寫下女人的正義感。

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