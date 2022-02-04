　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初四國道9地雷路段一覽！國5一早就「連塞18小時」到隔天凌晨

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今天國道車潮較多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天大年初四，交通部高公局預判國道重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等，其中國5北向自上午9時連塞到隔日凌晨3時，共18小時，建議北向用路人上午出發。

高公局表示，今日預估國道交通量為138百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.6倍，其中北向交通量可達77百萬車公里，為平日年平均的1.8倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼過年國道路況。（圖／高公局）

▲過年國道壅塞路段及時段預測。（點圖放大／高公局）

今日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

今日國道相關疏導措施包括13至18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道之北向入口高乘載管制、14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系等。

▲初四國道交通預測。（圖／高公局）

▲初四國道交通預測。（圖／高公局）

▲初四國道交通預測。（圖／高公局）

▲初四國道交通預測。（圖／高公局）

▲初四國道交通預測及管制措施。（圖／高公局）

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「童年經典飲料」從小沒漲價　網推2款萬年不敗：絕對搬整箱

2022年4種最強幸運色出爐　山吹色財運UP、金色讓人「發光」

北北基大雨！今「立春」強冷空氣襲探10℃　下波全台變天時間曝

私人收容所流浪犬貓收不停！　獸醫師揭殘忍真相：都是混蛋

初四國道9地雷路段一覽！國5一早就「連塞18小時」到隔天凌晨

只有BNT！北市今9時重啟疫苗預約　高端7日起3站隨到隨打

初四立春迎鴻運！「這生肖」最早獨攬好運　屬龍者是你的幸運星

太歲年衝動轉職！他月收慘剩1萬　過年拜1廟大翻身

2000元刮刮樂狂槓！他哭「今年很難中？」賺錢機率10%　網哀號一片

朋友來拜年「沒人給小孩紅包」！她怨8年級生：這是正常現象？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

「穿中國隊隊服」黃郁婷道歉　體育署：不會取消資格

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

「童年經典飲料」從小沒漲價　網推2款萬年不敗：絕對搬整箱

2022年4種最強幸運色出爐　山吹色財運UP、金色讓人「發光」

北北基大雨！今「立春」強冷空氣襲探10℃　下波全台變天時間曝

私人收容所流浪犬貓收不停！　獸醫師揭殘忍真相：都是混蛋

初四國道9地雷路段一覽！國5一早就「連塞18小時」到隔天凌晨

只有BNT！北市今9時重啟疫苗預約　高端7日起3站隨到隨打

初四立春迎鴻運！「這生肖」最早獨攬好運　屬龍者是你的幸運星

太歲年衝動轉職！他月收慘剩1萬　過年拜1廟大翻身

2000元刮刮樂狂槓！他哭「今年很難中？」賺錢機率10%　網哀號一片

朋友來拜年「沒人給小孩紅包」！她怨8年級生：這是正常現象？

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

4種房類型「越住越富」！房子太大竟犯「5虛」會出事

沒有Google Maps的年代怎麼找路？　網淚憶7-11一神物

網傳心理測驗「選一杯咖啡種類」　看今年誰最想關注你

「童年經典飲料」從小沒漲價　網推2款萬年不敗：絕對搬整箱

美國防部：俄羅斯擬偽造攻擊影片　成入侵烏克蘭藉口

機能減不多房價少很多　公道三領路！新竹購屋黑馬區現身

過年前打零工想多賺點！父子遭活埋工地亡…幼孫問：爸爸去哪了

黃郁婷曾獻金牌挺蔡英文選總統　網熱議：10年轉變這麼大？

民傑資科執行長陳良信力薦必讀「基地」　窺探科技發展各種假說

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

男友襯衫接客！檳榔西施「清純戀愛臉」20秒片讓網瘋了

黃郁婷穿中國隊服　醫送祝福

發票中千萬　她「網購1方式付帳」：中了無法領

大陸返台男傳染給家人！2家人曾到新竹打牌、補習

婆婆邀請「大咖致詞」　她怒：不想辦婚宴了了

「禮金6萬消失」她痛心1決定：瞞著新郎！網讚爆

髮廊媽確診4天可傳染期曝　衛生局：顧客快篩檢

2000刮刮樂槓！他：以前都有安慰獎

如／高雄+15！4人Ct值曝　足跡有夢時代

退休超前部署！台人「僅1成勞退自提」　網3點搖頭

沉迷刮刮樂遭老婆罵　夫求生技爆發

朋友拜年沒人給小孩紅包！她怨8年級生

更多熱門

相關新聞

國道車多紫爆　午後11地雷路段曝

國道車多紫爆　午後11地雷路段曝

今天是大年初三，國道湧現出遊車潮，國5頭城－宜蘭、樹林－三鶯、南港系統等路段車多紫爆，時速不到20公里。交通部高公局表示，下午共11有重點壅塞路段。

初三國道湧車潮　9地雷路段出爐

初三國道湧車潮　9地雷路段出爐

國5北上剩11公里龜速！雪隧回堵6公里

國5北上剩11公里龜速！雪隧回堵6公里

國1高架南下50.3K火燒車　6人躲路肩避難

國1高架南下50.3K火燒車　6人躲路肩避難

快訊／國3北上35K「3車連撞」　中線車道封閉

快訊／國3北上35K「3車連撞」　中線車道封閉

關鍵字：

國道塞車

讀者迴響

熱門新聞

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

初四撞立春！　15禁忌勿踩

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

韓網超準「手機幾%充電」心理測驗

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

蕭敬騰登春晚被罵「只有這天王沒事」！

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

男友襯衫接客！檳榔西施「清純戀愛臉」20秒片讓網瘋了

快訊／美股三大指數均跌！道瓊下殺288點　臉書Meta跌超23％

最貴5款刮刮樂大揭密！　「真正賺錢機率」最高僅19%

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面