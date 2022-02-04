初四國道9地雷路段一覽！國5一早就「連塞18小時」到隔天凌晨

▲今天國道車潮較多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天大年初四，交通部高公局預判國道重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等，其中國5北向自上午9時連塞到隔日凌晨3時，共18小時，建議北向用路人上午出發。

高公局表示，今日預估國道交通量為138百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.6倍，其中北向交通量可達77百萬車公里，為平日年平均的1.8倍。

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▲過年國道壅塞路段及時段預測。（點圖放大／高公局）

今日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

今日國道相關疏導措施包括13至18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道之北向入口高乘載管制、14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系等。

▲初四國道交通預測及管制措施。（圖／高公局）