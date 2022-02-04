重案回顧／花雕雞麵斷根男現況曝！慘剩1.5cm　恐終身蹲坐排尿

▲彰化男子慘遭女友下藥斷根，現況曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者陳韻如／彰化報導

彰化溪湖2021年3月30日發生一起驚悚斷根案件！越籍馮姓女子懷疑黃姓男友出軌，竟迷昏黃男後持裁縫大剪刀，將他的生殖器剪下丟進馬桶沖掉，消息一出震驚社會。歷經數月的治療，黃男近況也隨之曝光，因生殖器僅剩20%，導致他如廁困難仍積極尋求治療，目前只希望能夠恢復正常生活。

這起案件發生在2021年3月30日深夜，馮女因懷疑黃男與其他女子有曖昧，因此計畫將黃男「剪掉」。事發當晚7時許，馮女先將含有4級毒品佐沛眠的安眠藥磨粉後摻入花雕雞麵裡烹煮，接著再讓黃男吃下，等到黃男陷入昏睡，便拿利剪一把將黃男生殖器剪下，並沖入浴室馬桶。直到黃男清醒準備上廁所，才驚覺下體劇痛，低頭一看發現命根竟不翼而飛。

黃男事後被緊急送醫，而據院方表示，黃男到院後生殖器僅剩20%，約1.5公分，且正在大量出血，疼痛指數約有6分，整個人陷入昏迷，所幸經院方緊急開刀搶救，才順利撿回一命，不過他未來恐難以行房，也難讓女性自然受孕，甚至得蹲姿或坐馬桶解尿，後續還得做重做陰莖重建手術、心理諮商等等。

家屬事後接受《東森新媒體ETtoday》表示，目前黃男傷口雖已復原，但排尿仍然不順，正積極尋求大醫院治療，目前只希望能恢復平靜生活。

此外，馮女也被依犯刑法第278條第1項重傷害罪及毒品危害防制條例第6條第4項以非法的方法使人施用第4級毒品罪嫌提起公訴，作案的剪刀沒收，全案目前正由彰化地院審理中。