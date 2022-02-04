婚禮太嗨！新娘「被老公壓頭」全妝埋進蛋糕　氣炸秒提離婚

▲國外一位新娘在婚禮隔天怒提離婚。（圖／免費圖庫pexels）



記者吳美依／綜合報導

婚禮原本應該是幸福美好的一天，美國一位新娘卻經歷可怕創傷，現場氣氛歡樂之際，她卻在所有賓客面前，被老公「抓住後腦杓，把頭往下壓進蛋糕裡」，氣得當場走人，並於隔天開口提離婚，「我們玩完了！」

新娘投稿線上雜誌Slate兩性專欄表示，夫妻倆「各自負責一半的婚禮籌備工作，我自認蠻講道理的，如果他真的很想要安排某個橋段，我都會讓步」，唯一要求就是不要把婚禮蛋糕抹在她臉上，未料竟遭受更過火的對待。

新娘提到，結婚蛋糕毀掉後，服務生竟立刻端出一盤盤杯子蛋糕，可見老公早就準備好這項「惡搞計畫」。但是，親友們卻一致認為她反應過度，應該再給男方一次機會。

▲夫妻倆因為婚禮上的玩笑鬧翻。（圖／取自免費圖庫pexels）



新娘表示，自從多年前車禍後，她就患上嚴重的幽閉恐懼症，「我的頭被埋進蛋糕時，真的非常焦慮又恐慌」，如今再度經歷創傷，卻沒人能夠理解自己的痛苦。

兩性作家德斯蒙德─哈里斯（Jenée Desmond-Harris）指出，男方的行為實際上是「不尊重」的嚴重警訊，「每個人都認為妳犯下天大錯誤，但他們不必每天醒來，面對一個讓自己極度反感的男人。妳才要面對這件事。所以，只需要按照自己的想法去做就好了。」