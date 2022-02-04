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30年前發生血案「凶手仍未伏法」　豪華凶宅競標！近3億高價成交

▲▼澳洲胡拉勒市的豪華別墅「Attunga Lodge」於30多年前曾發生恐怖命案。（圖／翻攝自realestate.com.au售屋網）

▲澳洲胡拉勒市的一棟豪華別墅30多年前曾發生恐怖命案。（圖／翻攝自realestate.com.au售屋網）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲雪梨以東的郊區胡拉勒市（Woollahra）一處豪華白色別墅2021年12月以接近新台幣3億元的成交價售出，自1939年由當地一名法官出資建造以來，已經歷多次物權轉移，但這裡卻曾發生一樁血淋淋的可怕命案，凶手至今仍未伏法。

▲▼澳洲胡拉勒市的豪華別墅「Attunga Lodge」於30多年前曾發生恐怖命案。（圖／翻攝自realestate.com.au售屋網）

▲「Attunga Lodge」別墅內部裝潢豪華。（圖／翻攝自realestate.com.au售屋網）

根據《太陽報》報導，胡拉勒市的豪華別墅「Attunga Lodge」於1939年由一名法官與其妻子建造落成，1980年代後包含電影《楚門的世界》的導演彼得威爾（Peter Weir）和房地產開發商希普頓（Bill Shipton）都曾是屋主。去年，好萊塢知名澳籍女星蘿絲拜恩（Rose Byrne）和男友鮑比·坎納瓦爾（Bobby Cannavale）也曾住在這裡。

▲▼澳洲1989年發生豪宅命案，馬來西亞裔屋主蔡醫師（Michael Chye）遭兇手持槍爆頭。（圖／翻攝自NSW Police）

▲1989年發生的豪宅命案，屋主蔡醫師（Michael Chye）遭凶手持槍爆頭，妹妹麗塔隔年也遇害身亡。（圖／翻攝自NSW Police）

但在1989年10月，當時的馬來西亞裔屋主蔡醫師（Michael Chye）開著他的賓士車進入車庫時，被凶手近距離開了3槍，不僅胸部中彈，還被直接爆頭。然而，儘管經過廣泛調查，最終仍無人遭起訴。據《澳洲新聞》（News.com.au）報導，凶手可能是蔡醫師的妹夫卡利歐（Mark Caleo），因為他懷疑妻子、蔡醫師的妹妹麗塔（Rita）有外遇，且蔡醫師離奇死亡的隔年，卡利歐更教唆謀殺了麗塔，導致她身中23刀慘死。

不過，蔡醫師謀殺案至今過了30多年，血腥的真相已石沈大海，曾發生命案的豪華別墅在房地產市場上仍炙手可熱，2021年12月在拍賣後的談判中以近800萬英鎊（約新台幣3億元）的高價成交。根據房產仲介表示，這場拍賣至少還有其他3組競標者參與。

澳洲金融科技公司Fintech創辦人卡羅爾（Craig Carroll）與妻子在2012年曾以240萬英鎊（約新台幣9000萬元）買下這棟別墅，他們對這裡進行改造，房屋、泳池、花園都已重新翻修，「我們愛上了這棟房子的獨特之處…你會感覺自己生活在好萊塢的一隅，隱身於胡拉勒市。」

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