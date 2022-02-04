2022虎年4生肖犯太歲！專家親授4招　趨吉避凶一次看

▲2022壬寅年生肖虎、蛇、猴、豬犯太歲，凡事務必多加留意。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳怡靜／綜合報導

2022壬寅年到！今年輪到生肖屬虎之人值太歲，生肖屬猴之人沖太歲，生肖屬豬之人破太歲，生肖屬蛇之人刑太歲，總稱「犯太歲」，所謂：「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，行事須小心謹慎，以不變應萬變，凡事以和為貴。以下幫大家整理出4招化解：

第一招：穿紅色

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紅色象徵吉祥、招財，最普遍的趨吉避凶法就是穿紅，不僅限於紅色衣物，飾品和鞋襪若有紅色妝點，也能達到效果。不過這招只適用於本命年值太歲的生肖，屬虎的人在2022年別忘了多穿紅色，化解值太歲的煞氣。

▲屬虎的人今年可以多穿紅衣、配戴紅色飾品，化解太歲煞氣。（圖／視覺中國）



第二招：佩戴生肖飾物

傳統習俗中，犯太歲者最好是貼身配戴生肖飾品來化解，不過所配戴的生肖並非本命生肖，是要根據所對應的「三合」或「六合」生肖，又以「六合」生肖較佳，化煞作用更強，互助力量也相對更大。因此，2022虎年犯太歲生肖可貼身佩戴的飾物為：

虎（值太歲）：馬形或狗形飾物

猴（沖太歲）：鼠形或龍形飾物

蛇（刑太歲）：牛形或雞形飾物

豬（破太歲）：兔形或羊形飾物

至於材質方面，玉器通用於所有生肖，春夏出生者也可選擇金、銀材質，秋冬出生者則只適用玉器。

第三招：沖喜

古人有云「一喜擋三災」，犯太歲者若能在太歲年辦喜事，就能將厄運影響降至最低，喜事中又以結婚、生子和搬新家最佳，其他如壽宴、開業等喜慶活動也具有沖喜作用，也可吃些喜慶食品提升運勢。不過犯太歲者仍要避免探病問喪，以免被煞氣所傷。

▲犯太歲者參加婚宴可沖喜，替自己招來好運。（示意圖／達志影像）

第四招：安太歲

若家中有一人犯太歲，命理師也建議最好是全家人都要安，因為家人相處時間長，容易受太歲帶來的不利影響，若都能點上一盞光明燈安太歲，象徵照亮智慧與好運的光明，也護佑家宅平安。