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大年初三睡到飽？「7大禁忌」犯了小心貧窮一整年

生活中心／綜合報導

農曆新年對華人來說，是在一年之中最重要的節慶，不僅是全家團圓的日子，還會藉由傳統習俗帶來好福氣，新年新氣象好年好運好兆頭，在大年初三這天，有什麼該遵守注意的呢？為您整理出7大禁忌。

▲休息,睡覺,睡午覺,打盹,。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

▲農曆新年大年初三禁忌。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

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1.不出門
農曆大年初三稱為「小年朝」，古時候又稱為「赤狗之日」，「赤」有貧窮或不吉利的意思，而赤狗日跟「赤口日」唸法很像，為了防止招惹不必要的口舌是非，盡量不要外出拜年。
 
2.吃米飯 
古代民間以正月初三為「穀子生日」，這一天祝祭祈年，禁食米飯，如果冒犯會導致來年穀物減產。

▲▼煎魚,魚。（圖／PIXABAY）

▲吃魚保留魚頭魚尾。（圖／PIXABAY）
 
3.吃魚頭吃魚尾 
過年期間吃魚，象徵著「有餘」，代表「年年有餘」的意思，值得注意的是，吃魚只吃魚身的部分，得保留魚頭跟魚尾不吃，代表今年「不僅有吃穿，還能有剩餘」。
 
4.宴客 
初三「赤狗日」，「赤」字有「貧窮」之意，如果在這天辦桌請客，會導致來年窮困，但每個地方的習俗不一樣，清朝閩南人有「出郊展墓」的習俗，也就是到祖墳祭祀；在香港則有很多民眾會出門遠足或是參加賽馬活動。
 
5.熬夜 
古代漢人民間習俗大年初三的夜晚，是老鼠娶親的日子，所以幾乎所有老百姓都早早熄燈睡覺，以免騷亂了鼠輩，也有一說是，提早熄燈是為了讓老鼠看不見，無法娶親，以減少其繁殖的速度，並且會在屋角灑落一些米粒、糕渣等，給老鼠食用，稱為老鼠分錢，表示未來的一年裡能和老鼠共享豐收，所以年初三的夜晚，不能熬夜點燈，應提早關燈入睡，故有「初一早，初二早，初三睏甲飽」的俗諺。

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