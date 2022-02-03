吃定他沒出櫃！前男友持裸照威脅「這張你媽會喜歡嗎」　下場曝

▲周男不滿黃男欲提分手，吃準黃男仍未向家人坦承性向一事，持黃男裸照威脅散佈「這張你媽會喜歡嗎？」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／新北報導

周姓男子和黃姓男子原為情侶關係，未料周男僅因不滿黃男欲提分手，竟吃定黃男尚未和家人出櫃，傳送多張和黃男交往時所拍下的親密照，威脅黃男若分手，就會將親密照傳給黃男的雙親，讓黃男怒對周男提告。新北地院審理後，依恐嚇危害安全罪，判處周男有期徒刑3月，得易科罰金。

周姓男子和黃姓男子原為一對同性情侶，不料2020年間，黃男因故想和周男分手，熟知周男竟吃定黃男尚未準備好和家人出櫃的心理，威脅黃男若執意要分手，就一定會將2人交往期間所拍下的親密照，傳給黃男的父母「觀賞」，讓黃男氣得對周男提告恐嚇．

庭審時，黃男向法官表示，周男在知道他想分手後，便對他直言有東西可以傷害他，並要黃男的父母知情，指的就是2人交往期間所拍下的親密照，由於黃男尚未告知父母其同志身份，也不打算出櫃，因而讓他感到相當害怕。黃男指出，周男認為他提分手的理由相當不成熟，在威脅要公開黃男的私密照後，周男甚至還將黃男新家照片拍下，並傳給黃男，暗示黃男就算他已經搬家、不告訴新家住址，仍是有辦法找得到他、要來堵他，讓黃男當相當畏懼，更擔心周男的舉動可能會影響家人。

新北地院審酌2人的對話紀錄發現，周男曾傳送「PO給你看只是要證明我沒在開玩笑，我真的有可以傷害你的東西」、「你要嘛就現在好好的軟化，照我的方式去做，與其說是報復，倒不如說是你先傷害了我，我為什麼不能傷害你」、「你回應的言語及態度，決定了我們接下來該怎麼走，人生會有什麼變化」，隨後還傳送多張黃男的親密照給黃男，並表示「這張你媽會喜歡嗎？」等語，認定周男恐嚇事實明確。

法官審酌周男和黃男2人原為交往伴侶關係，但周男僅因不滿黃男欲提分手而心有不甘，竟傳送黃男的親密照，以此恫嚇黃男，使黃男不僅憂心自身安危外，還需擔心自身性傾向恐被家人得知，以此迫使黃男和他維持關係，實屬恐怖情人之行徑，認為周男犯罪動機惡劣，且周男犯後仍不斷傳送語帶威脅之訊息給黃男，顯見周男未有悔意，衡量周男智識與經濟能力，依恐嚇危害安全罪，判處周男有期徒刑3月，得易科罰金，以1000元得算一日。