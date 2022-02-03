不滿學校啟動不適任教師調查　他持手機怒敲教務主任頭下場曝

▲林姓教師因不滿遭到學校啟動不適任教師調查程序，竟在觀課程序結束後，持手機怒敲教務主任的頭。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／新北報導

林姓教師原擔任新莊某國小之教師，不過林姓教師卻因故遭學校起動不適任教師調查程序。2018年10月，劉姓教務主任和江姓教學組長在結束林姓教師的觀課程序後，林姓教師卻拉住教務主任的衣袖，阻止她離開教室，再怒持手機狂敲教務主任的頭，造成教務主任頭皮挫傷，怒向林姓教師求償15萬元。新北地院審理後，判林姓教師應賠償教務主任2萬490元為適當。

新北市一名林姓教師原在新莊某國小擔任教師，不料卻因故遭任職學校啟動不適任教師調查程序。2018年10月上午，江姓教學組長會同劉姓教務主任，2人一同在林姓教師所執教的班級進行觀課程序後，教務主任本欲從教室後門離開，卻突然被林姓教師拉著衣袖，阻止她離開教室，熟知，隨後林姓教師竟突然手持手機，狂敲教務主任的頭，造成教務主任左頭皮挫傷，怒對林姓教師求償15萬元。

庭審時，林姓教師向法官辯解，教務主任並未舉證任何他教學不適任的證據，僅提出疑似教學不利的文件，事發當天更是完全沒有通知要來錄影，因此主張教務主任突然前來他所執教的班級觀課、錄影，根本就是霸凌；何況事後他在地檢署向教務主任道歉，並提出和解賠償的善意，卻被教務主任拒絕，還因此解聘他，造成他已長達3到4年已無薪資等語。

一審，由於教務主任自事發後遲滯2020年10月才提起訴訟，遭三重簡易庭認為逾期，因而敗訴；教務主任不服，上訴二審，新北地院審酌相關事證後，發現刑事部分，林姓教師才因傷害罪，遭法院判刑拘役40日，得易科罰金確定，因而堪任教務主任所言為真，至於時效部分，則認定教務主任並未逾期請求，審酌林姓教師之經濟與智識程度後，判林姓教師應賠償教務主任2萬490元為適當，全案定讞。