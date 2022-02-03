富豪夫妻「遭斧頭砍爛」慘死！啃老女兒無罪獲釋　詭吐1句話超毛

▲莉琪（Lizzie Borden）被懷疑用斧頭砍殺富豪父親。（圖／翻攝Twitter@cultofweird）

記者吳美依／綜合報導

美國麻省曾發生一起知名懸案，富豪安德魯（Andrew Borden）及妻子被發現陳屍家中，推測遭斧頭砍殺，死狀悽慘。同住的32歲女兒莉琪（Lizzie Borden）證詞矛盾、反應冷靜，因此被認定是頭號嫌疑犯，但最終獲判無罪，當庭獲釋。她步出法庭時，不僅沒有表現出喪父之痛，竟還向記者表示，「我是世界上最幸福的女人」。

安德魯與第一任老婆生下女兒艾瑪（Emma）及莉琪，髮妻病逝3年後，才將第二任太太艾比（Abby Borden）娶進門。他的事業版圖跨足家具、棺材、紡織及房地產，雖然家財萬貫卻非常節省，對待女兒甚至有些吝嗇，一家人財產紛爭不斷，關係日益惡化，就連鎮上居民都時有所聞。

▲安德魯（Andrew Borden）及太太艾比（Abby Borden）。（圖／翻攝推特@Iron_Spike）

1892年8月4日上午，安德魯及妻子被發現陳屍沙發上及客房裡，他們各自身中10幾刀，遺體面目全非。警方研判，兇手懷有極大恨意，而凶器可能是地下室發現的一把斧頭。安德魯去世後，2個女兒就是遺產繼承人，但由於艾瑪當天前往附近城鎮拜訪朋友，因此案發時待在家裡的莉琪，立刻成為頭號嫌疑人。

除了說詞反覆以外，莉琪也被指控行徑可疑，案發前曾到附近藥局購買化學藥物「氫氰酸」，疑似用來下毒；案發後還在廚房裡燒毀衣物。儘管如此，由於缺乏直接證據，她被宣判無罪。姊妹倆繼承遺產後，在當地買下一棟豪宅，低調生活，最後於1927年先後去世。