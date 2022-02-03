重案回顧／虎豹潭6死意外！特搜人員回憶哽咽：我們也有小孩

▲虎豹潭意外釀6死。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者林昱萱／整理報導

新北市雙溪區虎豹潭2021年10月16日，發生一起震驚社會的痛心事故，當時2名大人、4名小孩遭大水沖走，最終釀成6人殞命的慘劇。其中一名劉姓男童被尋獲時，身上僅剩襪子，讓特搜人員看了格外不捨，因此當場將自身衣物脫下，將男童身軀包裹住之後，輪流揹負男童下山。

這起案件發生於2021年10月16日，當時一行31人前往該處參加「大自然體驗營」，但沒想到卻因溪水突然暴漲，導致其中2大4小遭洪水沖走，特搜人員歷經5天的全力搜救後，陸續尋獲2大4小的遺體（45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子、15歲陳姓少女、8歲的劉姓女童）。

新北市政府消防局特搜大隊組長周祐陞也還原現場表示，「我們搜救人員當時在六合橋200公尺處，靠近左岸地方，看到小朋友的身體被樹枝勾住，我們看到他後，因為小朋友身上沒有任何衣物，我們人員擔心小朋友繼續淋雨，因此用裝備、服裝將其包裹後，用上肩的方式輪流把他帶下來。」

▲新北市政府消防局特搜大隊組長周祐陞。（圖／記者黃彥傑翻攝）

周祐陞在還原現場時，也忍不住一度哽咽，而他提到當時小朋友身上幾乎們有任何衣物，「我們在運送小朋友時，擔心他又淋到雨，因此就脫下身上的衣物，將小弟弟包裹住，之後立即將他帶到帳篷」，而他也難過表示，「我們救災人員很多也是有小朋友的。」

針對此案，該團負責人涂淑芳事後也在律師陪同下到案。對此，台北市長柯文哲也表示，「已經對該公司提起法律訴訟，先凍結該公司帳戶，還有防止公司變更負責人防脫產。」

▲警消、搜救人員於當時不眠不休搜尋。（圖／記者陳雕文翻攝）

此外，這起事件發生之後，總計有超過2000人次的消防、義消、民間團體不分晝夜到場搜救，歷時119小時，總算尋獲所有失蹤者。新北消防第六大隊一名隊員把搜救畫面剪輯成「紀實影片」，感謝所有幕後的無名英雄。影片中也提到，「所有參與救災的大家都辛苦了！」、「純粹以一個大隊幕僚的角度紀錄本次救災，僅以本片像所有參與救災的英雄致敬！感謝您們的無私奉獻」。