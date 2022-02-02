彰濱秀傳醫院初一晚經傳火警　緊急疏散人員

▲彰濱秀傳醫院初一晚間冒出濃煙。（圖／翻攝我愛消防車臉書）

記者葉國吏／綜合報導

大年初一（2/1）晚間10點左右，彰化鹿港彰濱秀傳醫院醫療大樓傳出火警，警消獲報後出動大批人力前往灌救，幸好只是空調馬達過熱燒毀，幸無大礙。

彰化縣消防局指出，晚間將近10點獲報，彰濱秀傳醫院一樓大廳有濃煙情形，疑似有悶稍情況，警消立即出動15輛消防車輛、41名人力前往灌救，院方也緊急預防性疏散院內民眾。

消防人員到場後發現，冒煙處是一樓藥局，無人受傷受困，經調查後初步懷疑是空調馬達燒損，幸好無人傷亡。