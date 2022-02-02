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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林靜儀攜愛犬Beelu走春拜年　蔡英文贈新年禮「樂樂」吃醋了

▲▼「雙林雙米魯」到官邸向小英總統拜年 蔡英文 林靜儀 林昶佐。（圖／民進黨提供）

▲林靜儀向蔡英文介紹15歲的長毛臘腸Beelu。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

過年期間，走春向親戚朋友們拜年，是農曆新年的傳統習俗。上月甫當選台中市第二選區立委的林靜儀、挺過罷免危機的無黨籍立委林昶佐，近日分別帶著15歲的愛犬「林Beelu（日語：啤酒音譯）」和5歲的女兒「林米魯」，前往總統官邸向總統蔡英文拜年。「雙米魯」相見歡，一見面就開心打招呼，現場笑料不斷，蔡英文也準備各種零食給林Beelu，特別挑選5種口味「綿綿雞腿」，並透露自家退役導盲犬Bella、Bunny 和Maru都很喜歡吃這個。

林靜儀的Beelu還沒進門，就給蔡英文一個熱情的見面kiss，總統的愛犬、退役搜救犬「樂樂」也換上喜氣的戰袍迎接貴客，愛貓蔡想想（Cookie）則是趁大家不注意，悄悄走進會客室觀察大家，冷靜沈穩的蔡想想、林BeeLu，與活潑好動的樂樂形成對比。

蔡英文與林靜儀、林昶佐話家常，除了大聊「寵物經」外，也非常關心台灣疫情的狀況。林昶佐表示，「目前仍維持二級警戒，所以地方的活動還是很多，不過大家都還是很嚴謹地做好防疫」，林靜儀則說，在地方與民眾見面打招呼第一句話就是「打第三劑了嗎？」

接著，林昶佐的女兒「林米魯」親自將手繪的賀年卡送給蔡英文，並用台語向總統拜年：「祝您平安、身體健康」；蔡英文則回送虎年的超夯「1元福袋」及民進黨製作的兒童繪本，祝福林米魯「健康、平安長大」。

此外，身為2貓4狗的「資深家長」，蔡英文也特別準備了各式各樣給年長狗狗的零食和罐罐給林Beelu，並說「虎你罐罐過好年」，不過此舉卻引來樂樂（吃醋），立刻跑到零食旁盯場，讓全場大笑。

據悉，因為林Beelu已經15歲了，在前往東森寵物雲建國南路店購買零嘴時，特別挑選適合老狗的罐頭及零食，包括5種口味的「綿綿雞腿」、犬用金牌長切野菜牛肉條、熟成雞肉細條、日本博多放牧雞、6種穀物野菜等。

隨後，小英總統更帶著來賓們參觀官邸，並到室外與其他三隻大狗Bella、Bunny 和Maru互動，也讓林米魯和林Beelu玩得相當盡興。最後，小英總統與雙林雙米魯也藉著這個機會，一同向國人拜年，「虎你快樂、虎你健康，祝大家新年快樂！」

▲▼「雙林雙米魯」到官邸向小英總統拜年 蔡英文 林靜儀 林昶佐。（圖／民進黨提供）

▲▼「雙林雙米魯」到官邸向小英總統拜年 蔡英文 林靜儀 林昶佐。（圖／民進黨提供）

▲▼「雙林雙米魯」到官邸向小英總統拜年 蔡英文 林靜儀 林昶佐。（圖／民進黨提供）

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