行車糾紛敲壞騎士580元菜籃　小黃運將出氣判罰2000元

▲小黃運將持鐵棍敲壞機車騎士菜籃出氣，被判罰2000元。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者黃哲民／台北報導

韓國籍文姓男子定居台灣開計程車為生，去年和騎機車的陳姓男子發生行車糾紛，竟涉持鐵棍狠敲對方機車後座塑膠菜籃出氣，不料打斷鐵棍，只敲落菜籃1塊邊框，還被送辦，他辯稱菜籃不算損壞，陳男指稱事後裝東西時，菜籃整個裂開，只能丟棄，台北地院認為文男破壞社會治安又沒和解，依毀損罪判他罰金2000元，可上訴。

判決指出，文男與陳男事發前並不認識，去年（2021年）3月3日上午10時許，文男開計程車在北市汀州路二段，跟騎機車的陳男發生行車糾紛，他認為遭對方比中指侮辱，一路跟追陳男，在陳男停等紅燈時，下車拿1根修輪胎的鐵棍上前，涉朝對方後座的塑膠菜籃狠敲1下。

陳男嚇一跳，查看菜籃發現邊框崩了1角，報警處理，文男被依毀損罪嫌送辦，坦承拿鐵棍敲菜籃出氣，但他認為菜籃應該沒壞掉，不構成毀損。

法官勘驗街道監視畫面，從文男揮鐵棍的動作感覺用力極猛，甚至當場把鐵棍都打斷了，陳男也立刻騎車到警局報案，可見菜籃邊框缺了1角，確實是文男施暴造成，加上陳男表示後來用菜籃裝東西，菜籃整個裂掉，只能丟棄。

法官認為菜籃邊框具有強化結構功能，邊框缺損導致菜籃負重物能力減損，考量碩士肄業的文男本案行為破壞社會治安，又沒賠償和解，開計程車月收入約4萬元，陳男被敲壞的菜籃市價僅約580元，判文男罰金2000元、得易服勞役2天，可上訴。