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社會 社會焦點 保障人權

恐怖房客持利剪狂刺她10多刀　女哀求「我已懷孕5周」才停手

▲▼ 。（圖／資料照／翻攝自臉書）

▲懷孕5月的詹女遭劉男持利剪狂刺10多刀，滿地鮮血。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市從事大樓物流管理的詹姓女子，在2020年9月間被劉姓男子以廁所會漏水為由請她前往協助，未料竟遭劉男持利剪瘋狂刺向她頸、胸、臉部10多下，經詹女哀求「我已懷孕5周」，劉男才終於停手。法院一審依殺人未遂罪將劉男判刑8年6月，他不服上訴；二審以他與被害人無仇恨，無端攻擊被害人，致小如受有多重刺傷，造成被害人極大恐懼，認定劉上訴無理由，予以駁回。全案仍可上訴。

另外，劉男雖案後經女友勸說，自行至清水警分局沙鹿分駐所投案，法官審酌，由於在其投案前警方就已根據相關監視器鎖定劉男，且有證人指認劉男身分，有確切根據合理懷疑持剪刀傷人的兇嫌就是劉男，故不符合刑法自首要件。

判決書指出，劉男（28歲）女友承租在台中市東區某大樓，詹女則是大樓物業管理公司人員，劉男2020年9月18日上午，至大樓管理室，以租屋處浴室蓮蓬頭漏水為由，要求詹女協助，詹女乃跟隨劉至他的房間。

詹女查看浴室蓮蓬頭並無漏水情形，才剛走出浴室，劉男突然從她後方以手勒住頸部，將她拖拉至客廳，以衣物摀住她的口鼻，致她無法呼吸、幾近昏厥，劉男再持裁縫剪刀對她的頸部、臉部、手部、胸部等處進行刺擊，造成被害人受重傷，直到詹女呼喊「腹中已懷胎5周」，劉男才停止動作，由樓梯往1樓逃逸。

事後鄰居聽到聲響報案，警方趕到現場將重傷的詹女送醫急救，幸無生命危險，母子均安。

劉男於警詢時供稱，「檢查完水龍頭後，腦海一片空白，浮現殺、殺、殺的念頭，有人跟他說『殺』，事後發現很多血才驚嚇過來，聽到詹女說懷孕，才清醒過來，此時才意識到其持剪刀刺傷詹女」

合議庭以劉男找管理員修水龍頭、電梯前等待管理員、逃離現場，騎機車前往特定目的地，使用手機APP叫計程車，到達熟悉處自行要求下車，換掉血污的衣物2次、與女友的對話中表達自己殺人、難以解決等，法官認定劉男犯案時，並未有任何精神障礙或其他心智缺陷，致辨識能力達到顯著降低的程度或完全喪失的狀況。

二審以劉男與詹女並無仇恨怨隙，卻誘騙詹女至房間，無端攻擊她，致詹女受有多重刺傷，手段甚猛，且造成被害人極大恐懼，身心均受創，且犯後未與被害人達成和解，因此認定他上訴無理由，予以判刑。

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