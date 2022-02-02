重案回顧／瑪莎惡少害百桂停業！爸喊「難不成叫父母去死」網炸鍋

▲瑪莎拉蒂惡少張敦量父親受訪時哽咽、泛淚。（圖／記者唐詠絮攝）

記者陳韻如／台中報導

瑪莎惡少張敦量因小擦撞就把宋姓男大生打成重傷險些沒命，而張敦量事後也隨之被起底，其為彰化縣溪湖鎮百桂食品小開。消息一出，百桂食品立刻遭到網友抵制，狂刷一星負評，逼得百桂食品拉下鐵門暫停營業。對此，張父無奈表示，「網路酸民不應將戰火延燒至父母」，不過下一句話又再度惹怒網友，「難不成叫父母去死」，紛紛發動「拒買百桂食品」活動。

回顧案情，宋男同年11月6日晚間參加教會活動，結束後便開著白色福斯轎車護送幾名同學返家，但沒想到，當一行人行經台灣大道與河南路口時卻不小心與後方瑪莎拉蒂發生擦撞，而車上的張敦量瞬間炸鍋，當場攔車就與友人陳勁豪、李韋霖將宋男打成重傷，差點丟了性命。

▲▼瑪莎拉蒂3惡少痛毆男大生，張敦量父親於彰化溪湖經營的百桂食品門市宣告暫停營業。（圖／記者唐詠絮攝）

事件曝光後，張敦量也被起底是彰化溪湖鎮百桂食品小開，網友得知後紛紛揚言抵制，並狂刷1星負評，重創百桂食品公司形象，逼得門市只能拉下鐵門暫停營業。

此外，張敦量父母事後雖現身醫院道歉，不過張母一句「真的一時衝動，年輕人就是這樣，真的很抱歉。」讓網友氣炸，但沒想到網友怒火都還沒熄滅，張父又因為公司被迫暫停營業後表示，「難不成教父母去死」等語，讓網友瞬間爆炸，狂刷上千則留言怒罵，「難不成別人的小孩就活該」、「不把孩子教好，還想繼續賺錢繼續爽？」、「那你兒子打到人家快死怎不檢討」。

日前台中地檢署偵結，張敦量因涉殺人未遂、強制罪嫌，被提起公訴，而另外張敦量主張，宋男也有動手，雙方是互毆，因此反告宋男傷害罪嫌部分，檢方則認為證據不足，予以不起訴。