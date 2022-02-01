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賓士男看導航桃園→八里拜年「騎上分隔島」　五股人看呆：發情嗎

▲▼賓士男看導航桃園→八里拜年「騎上分隔島」　五股人看呆：發情嗎。（圖／翻攝我是五股人臉書社團）

▲賓士男看導航「騎上分隔島」，五股人看呆！（圖／翻攝「我是五股人」臉書社團

記者許力方／綜合報導

春節連假第三天，新北市發生一起車禍，41歲石姓男子趁著除夕要去找親友拜年，開著白色賓士前往新北八里，途經五股區新五路二段時附近，疑似因不熟悉路況，沒注意前方岔路分隔島，失控直接騎上去，整輛車卡在路中，讓不少當地人看傻眼，驚呼「應該不是本地人」、「說真的這個分隔島沒有存在必要。」

事發於31日上午11時許，石姓男子駕駛賓士從桃園要到八里找親友，疑似因為不熟路況，跟著導航路線走，途經五股新五路二段附近石，迷失方向，整輛車失控騎上中央分隔島，導致車後保桿脫落，卡在分隔島上動彈不得，趕緊報案求助，員警到場後隨即進行酒測，酒測值為0，無人受傷，也沒有波及其他人，因此將賓士吊離後就讓他離開，至於詳細肇事原因仍待調查釐清。

五股人看到賓士騎上分隔島，紛紛驚呼「天才，浪費那麼好的車」、「直接騎上去了」、「跑跑卡丁車玩太多了」、「大過年的，猴才這樣……」、「真的很愛幹安全島誒」、「發情的賓士」、「小孩子才選，我兩邊都想去」、「技術不錯，我也想學」、「要換車惹」。也有不少人認為「一樣的新五路為什麼他玩得這麼嗨？！」、「下交流道三心兩意的」、「想超車吧」、「這應該不是本地人」、「跟我玩GTA的時候一樣。」

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