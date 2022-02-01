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南韓總統大選4強爭霸！尹錫悅「初露頭角」　以檢長之姿謀政黨輪替

▲▼南韓「國民力量」總統候選人尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓「國民力量」總統候選人尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於今年3月9日舉行第20屆總統大選，其中曾擔任首爾中央地檢廳廳長、檢察總長的尹錫悅將代表最大在野黨「國民力量」競選，期盼能達成政黨輪替的使命。過去他在擔任檢察官時，曾主導調查國情院靠操縱輿論介入選舉的醜聞、以及主導偵察前總統朴槿惠的閨蜜門干政案。

尹錫悅宣布進入政壇、入籍國民力量黨的契機為決心參選第20屆總統，早年他在大學修業4年期間曾在司法考試合格1次，不過在第2次考試時卻落榜，接下來連續落榜9年，直到1991年才終於在第33屆司法考試合格，1994年開始擔任檢察官。

2013年4月，尹錫悅原本擔任水原地方檢察廳驪州支廳長，當時他被調去負責偵辦國家情報院介入總統選舉事件的特別偵查隊長，在檢方高層堅決反對下，堅持扣押國家情報院、逮捕與案情相關的職員，以違反公職選舉法、國家情報院法等罪調查前國情院長元世勳；當時尹錫悅表示，「我不對任何人忠心」，之後便開始獲得國內民眾讚賞。

▲▼尹錫悅在黨內初選結束後，支持度比上周攀升10個以上百分點。（圖／達志影像）

▲尹錫悅在外交政策上主張親美日、反中國與北韓（採較強勢態度），與文在寅政府做出區隔。（圖／達志影像）

2017年5月19日，尹錫悅被文在寅政府任命為首爾中央地檢長；2019年6月17日被指名為檢察總長，強調將集中力量堅決守護維持自由民主主義與市場經濟的基本底線。

不過自此之後，尹錫悅從文在寅口中的「親愛的尹總長」轉變為挺身反對文在寅的第一人，因為文在寅政府計畫實施「檢警改革」，使得尹錫悅感到強烈不滿，而在過程中尹錫悅又與時任法務部長秋美愛時常發生衝突，甚至還一度被秋美愛命令停職，更加深了尹與文、秋3人之間的矛盾。

2021年6月29日，尹錫悅表態參選第20屆總統；2021年7月30日，正式加入國民力量；2021年11月5日，在黨內初選結果獲勝，成為黨內唯一候選人。

▲▼尹錫悅之妻金建希26日下午在國民力量總部召開記者會致歉。（圖／CFP）

▲尹錫悅之妻金建希在國民力量總部召開記者會致歉。（圖／CFP）

不過，尹錫悅宣布參總統後，開始向文在寅表態，應該特赦前總統朴槿惠，同時稱讚前總統全斗煥政治手腕相當好，引發518光州民主運動罹難者家屬嚴重不滿；而今年1月又在臉書上發文，表示要廢除「女性家族部」，同時表示「北韓才是我國主要敵人」，試圖從中擴大拉攏保守派陣營選民的票，引發一陣熱議。

另外，尹錫悅的妻子金建熙涉嫌在受聘大學教職時在履歷表上偽造學經歷，此恐怕也對選情產生負面影響。

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