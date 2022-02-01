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板橋男小吃店瞥見神明金牌　趁老闆不在摸進口袋下場曝

▲▼50歲林男小吃店偷神明金牌，得手後若無其事買東西吃 。（圖／記者陳以昇攝）

▲50歲林男趁小吃店老闆不在，偷走店內神明金牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子日前到板橋區一家小吃店買東西，發現老闆不在，竟直接偷走供奉在店內神明身上的金牌，得手後剛好暫離的老闆回來，還若無其事地買小吃，老闆發現金牌遺失，調閱監視器才發現他的犯行，新北地院審理後，因男子屬於竊盜累犯，判處4個月有期徒刑，得易科罰金。

據了解，50歲林姓男子曾因竊盜、毒品罪入監服刑，出獄後仍不知悔改，2021年3月間，他到板橋區一家小吃店買東西吃，進入店內發現老闆不在，但眼睛已經瞥見店內供奉的神明身上掛著一面金牌，等待了約2分鐘，快步走到神桌前，將金牌摘下放入口袋，再迅速走到店外。

▼林男偷走神明金牌後，店內2隻小狗跑出來要迎接老闆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼50歲林男小吃店偷神明金牌，得手後若無其事買東西吃 。（圖／記者陳以昇攝）

就在此時，店裡面2隻狗快速跟著跑出來，老闆也因有事暫離同時間返回店裡，林男假裝沒事點餐，隨後若無其事離開。老闆事後發現金牌不翼而飛，調閱監視器發現林男犯行。

警方獲報循線逮捕林男，依竊盜罪移送；新北地院審理，因林男曾因竊盜、毒品罪入獄服刑，出獄後卻不知悔改，再度犯下竊盜案屬於累犯，依法加重刑責，判處他4個月有期徒刑，得易科罰金。

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▼林男若無其事買東西吃，老闆根本沒發現金牌被偷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼50歲林男小吃店偷神明金牌，得手後若無其事買東西吃 。（圖／記者陳以昇攝）

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