爸討香菸不成「反被壯漢推倒慘死」！女兒求償600萬

▲楊男因不滿朱男一再討菸，一氣之下推倒對方，朱男最終身亡。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

25歲楊姓男子2018年12月28日下午因不認識的58歲朱姓男子一再向其討菸，一氣之下，將對方推倒在地，造成朱男頭部重創，送醫搶救2天後宣告不治。刑事部分，一審士林地院依傷害致人於死罪，將楊男判刑7年4月；二審高院駁回，全案上訴最高法院中。民事部分，朱男的女兒提告楊男，求償600萬元精神撫慰金，士林地院判楊男賠償215萬7170元為適當。

回顧整起事發經過，楊男2018年12月28日晚間5時許，與母親一同前往汐止某小吃店購買晚餐，怎料，卻在人行道上遭朱男反覆索討香菸，令他相當憤怒，便抓起朱男衣領，雙方拉扯之下，朱男隨後被推倒在地，後腦杓直接撞擊地面。警消獲報到場後，立即將朱男送醫，惟朱男因頭部外傷併顱骨骨折及顱內出血、顱腦損傷，經搶救2天不治。

楊男否認犯行辯稱，他沒有推朱男，係雙方拉扯之際，朱男腳部勾到他的腳，才會往後仰倒；另外他提到，當時他曾因精神疾病就診，聽聞朱男說要對其家人不利，才會情緒不穩動手。楊的辯護人也稱，楊男是擔心朱男對其前妻、祖母與兒子不利，應屬防衛過當。

不過，法官勘驗監視器畫面發現，推擠過程雙方腳部無交纏情形，且楊男已用警告方式排除朱男騷擾家人，難認正當防衛。刑事部分，一審士林地院認為，楊男年輕力壯明知朱男瘦弱，卻因一時衝動，猛力推倒對方，讓朱男失去寶貴生命，且楊男至今未坦承犯行，與朱家人和解，依傷害致人於死罪，將楊男判刑7年4月，二審高院駁回，全案上訴最高法院中。

民事部分，朱男的女兒提告楊男，求償600萬元精神撫慰金，士林地院審理後，判楊男賠償215萬7170元為適當。

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