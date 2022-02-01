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台北超多餐廳「卻被酸沒美食」　他傻眼：北漂仔超愛嫌！網吐關鍵

▲▼美食。（圖／免費圖庫pxhere）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pxhere）

網搜小組／周亭瑋報導

台北美食選擇五花八門，精華地段更是一級戰區，想吃哪國料理都找得到；然而，就有鄉民好奇，「為什麼南部人總愛說台北無美食？」這番話掀起論戰，許多人也吐露關鍵原因。

網友在PTT發文提到，「台北是台灣的首都，除了本土著名的酒家菜之外，亦有各國美食，可以說能端上檯面的菜色都集中在台北了。」

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接著他話鋒一轉，不解直言「但很多北漂仔卻總愛說台北東西不好吃，台北沒有美食，Why？南部的東西真的有比較好吃嗎？」

▲▼燒肉,日式燒肉,炭火燒肉。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

對此，大部分鄉民都認為，跟價錢有關，也意外掀起南北之戰，「台北美食至少六百起跳，南部人吃不起」、「吃不起吧！南部只在乎cp值」、「台北無（便宜）的美食」、「南部人覺得台菜二世祖屌打台北飯店」、「南部人所謂的美食就是小吃」、「事實上台北菜系複雜，很多館子菜或是異國菜，但只要跟南部人提餐廳，他們多半會說吃裝潢的」、「台北的美食都餐廳，南部人愛吃便宜小吃」、「真心覺得台北好吃的東西很多，只是不便宜」、「南部的食物你會覺得好吃，有一半是因為便宜」。

但也有人認同「台北無美食」的說法，吐槽「台北除了麥當勞還有什麼」、「台北的東西超難吃」、「台北好吃的就破千上萬，當然好吃，但低價的東西台北就難吃啊」、「你去南部吃一個月就知道他們的美食標準」、「北部不都吃房租的，笑死」、「台北好吃的真的不多」、「台北不就吃包裝、名氣跟氛圍的，食物就......」。

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