iPhone「Face ID新功能」等到了！　網實測成功：比指紋好用太多

▲iPhone先前因戴口罩無法解鎖，讓不少人覺得不便。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「iPhone終於可以戴口罩解鎖了！」近來因疫情關係，Face ID著實讓不少人感到不便，想不到iOS 15.4 Beta戴口罩、戴眼鏡都能成功解鎖。消息引發熱議，有網友直呼「真的很爽、很順！」不過也有網友仍期待指紋解鎖回歸，「指紋比較方便！」

iOS 15.4 Beta最引人矚目的就是戴口罩解鎖，就有網友在TikTok上貼出實測影片，從畫面可見，用戶設置Face ID時，並不用戴口罩，只要擺動頭部讓手機偵測到各角度的面容即可；設置完畢後，他隨即戴上口罩測試，果真順利解鎖，且行動支付也同樣沒問題，能順利支付。

除了口罩外，Face ID還多了一個「戴上眼鏡」的選項，他戴上墨鏡完成設置後，同時在臉上戴口罩、墨鏡，結果手機也順利解鎖。不過，該名網友也表示，目前只有iPhone 12和iPhone 13才有支援，其他機型還要再等等；且要注意的是，若想要嘗鮮，務必先備份資料，「否則的話，資料非常容易丟失」，因為測試版往往不太穩定。

根據外媒《MacRumors》報導，iOS 15.4 Beta有以下16個新功能：

1、可戴口罩解鎖手機



2、推出「通用控制」讓用戶用同組鍵盤操作Mac、iPad



3、新增37個表情符號、75個膚色



4、自訂捷徑自動化的頁面可選擇開關「執行時通知」的選項



5、Apple Card可新增至桌面，並顯示當前餘額和各類支出



6、「鍵盤亮度」可添加至控制中心



7、用戶可為iCloud密碼添加註解



8、iPhone 13 Pro可支援120Hz高刷新



9、iCloud新增「自訂電子郵件網域」功能



10、只要APP有支援，即可使用「同播共享」的功能



11、開發「舊換新掃描」工具，可估算設備價值



12、iPadOS加入了快速備忘錄、角落手勢功能



13、Apple TV新增待播清單顯示方式的選項，可選擇靜態影格或海報插圖



14、Passkey網站可用Face ID、Touch ID，不用輸入密碼



15、支援PS5 DualSense遊戲手把



16、支援疫苗接種紀錄

▲大家比較喜歡臉部辨識還是指紋辨識？（示意圖／記者曾筠淇攝）

消息引發討論，就有網友好奇，現在Face ID可以戴口罩解鎖了，跟指紋辨識相比，大家比較喜歡哪一個？還會覺得Touch ID需要回歸嗎？

底下網友紛紛回應，「Face ID無感解鎖比指紋好用太多」、「可以戴口罩的話我選臉部，但現有支援裝置太少」、「用臉無感解鎖真的爽」、「Face ID真的蠻無感，好用」、「我也用Beta版戴口罩解鎖，真的爽」、「Face ID能戴口罩解鎖真的不錯」、「基本上口罩問題解決掉就差不多了，等正式版出來大量套用」。

不過也有不少人表示，「還是指紋好用」、「指紋比較方便，不用一定要對臉」、「指紋好用太多」、「方便度還是實體指紋勝」、「當Face ID迷還在拉下口罩的時候我已經從口袋拿出解鎖」、「指紋用上手後，口袋掏出來就解完了」。

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