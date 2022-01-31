與新住民一同賀新春　徐國勇秀印尼語祝賀新年快樂

記者陳家祥／台北報導

農曆春節前夕，內政部舉辦新春多語團拜活動，部長徐國勇與來自印尼、緬甸、韓國、美國、越南及柬埔寨的新住民，一起用各國語言向大家拜年，並且在傳統印尼面具上，繪上代表111年生肖年的虎面，為年節活動增添了多元文化色彩。

新春多語團拜活動，徐國勇在印尼新住民林達的引導下，在繪著虎面的印尼傳統面具上，仔細塗上眼睛及鼻子的色彩，讓面具瞬間生動了起來，此外，徐國勇也現學現賣，流利地說出印尼語新年快樂Selamat Tahun Baru（音譯：沙拉碼搭婚巴魯），還加碼「虎（福）運連連、如虎（福）添翼旺全年」，祝福全國民眾在新的一年福氣連連，福運相隨。

徐國勇表示，政府努力營造多元友善環境，讓來自不同國家的新住民，都能安心在這裡打拼，而新住民朋友藉著對這片土地的熱愛與認同，展現多元文化新力量，也為台灣注入更多活水，並加強我國的國際的競爭力。

此次參加新春多語團拜活動，還有來自韓國的申芝賢，目前在大學推廣部從事韓語母語教學，當年跟隨先生回到台灣，並在異鄉展開新生活，努力在母親、媳婦、學生及老師的不同角色中取得平衡。現在在台灣透過韓語教學，找到自己的一片天，感受每一天的喜悅幸福。

▲內政部長徐國勇與新住民一起畫面具賀新春。（圖／記者陳家祥攝）



來自美國的賈斯汀，來台就讀大學後愛上台灣，決定留在台灣發展，並且也深受台灣原住民文化的影響，對原民文化熱愛的他，在台東阿美族部落裡找到他「第二個家」，除了投身演藝事業，他也透過移民署舉辦新住民家庭教育活動的機會，向初次來臺的新住民朋友分享在台灣生活適應的過程，分享多元文化觀點。

另外，來自柬埔寨的梁麗群，平時忙碌於通譯、社區大學烹飪美食及文化講師、導遊領隊輔助人員，以及博物館導覽大使等不同的角色身份中，並把握時間至圖書館擔任故事媽媽，讓故事開啟幼兒的視野，也會透過各類幼兒多元文化活動，將柬埔寨的文化分享給下一代，培養國家未來的主人翁開拓視野，激發更多想像力、創造力。

最後，徐國勇再次提醒，春節是入出境旅客及民眾網購送禮的高峰期，目前仍是疫情管制期間，歡度假期之餘，請大家共同遵守防疫規定，不要從外地郵購肉製品，也不要攜回台灣，若收到來源不明的肉製品，請不要丟廚餘，並撥打通報專線處理，一起守護台灣，遠離非洲豬瘟。