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社會 社會焦點 保障人權

富婆告理專假買股真A錢　法官一查：妳自己電話下單的

▲▼花旗銀行前理專俞富家涉捲款潛逃被通緝 。（圖／翻攝法務部調查局官網）

▲花旗銀行前理專俞富家涉捲款潛逃被通緝。（圖／翻攝法務部調查局官網）

記者黃哲民／台北報導

新北1名富婆主張10多年前，遭時任花旗銀行理財專員的男子俞富家以購買美國股票為名，挪用她250萬餘美元存款還加收她1萬餘美元手續費，俞男後來潛逃國外被通緝至今，富婆指花旗銀行內控機制失靈，提告求償台幣7553萬餘元，台北地院查明富婆當年親打電話下單，所買股票有入帳、提告又逾期，判她全部敗訴。

現年41歲的俞富家原任花旗銀行北市信義分行理專，從2010年4月起涉私下保管客戶帳戶代操、以不實對帳單矇騙客戶，或推薦不屬於花旗銀行提供的金融商品，造成3名客戶受害、金額至少74萬餘美元、折合台幣超過2000萬元，俞男2017年11月底捲款潛逃出境，2019年6月被士林地檢署通緝至今。

▲▼ 士林地檢署外觀 。（圖／記者劉昌松攝）

▲士林地檢署外觀 。（圖／記者劉昌松攝）

本案富婆提告指稱，2002年間將她在花旗信義分行的個人存款與投資帳戶，交給俞富家管理，她經商常在國外，由俞男定期打電話或傳送對帳單向她報告帳戶投資概況，但俞男2017年5月突然失聯，她詢問花旗得知俞男因酒駕入獄，查帳卻發現俞男2008年10月間，以「轉作美金美國股票之名」，從她帳戶領走250萬餘美元。

富婆指控，她事先完全不知有這筆交易，俞男竟還列帳抽她1萬餘美元買股手續費，以當時台幣約33元對1美元匯率計算，她損失超過台幣8000萬元，但因2020年才提告，台幣已升破30元關卡，所以折算減為台幣7553萬餘元。

富婆認為俞富家既已逃亡，花旗銀行應負僱用人連帶賠償責任，且花旗銀行因俞男不當行為，被金管會裁罰600萬元，代表內控機制有缺失，應該全額賠償她，並按週年利率5%計息。

▲▼花旗銀行營業部。（圖／記者許靖騏攝）

▲花旗銀行。圖為營業部外觀。（圖／記者許靖騏攝）

花旗抗辯富婆2008年10月親打電話核對身分後，以限價15.2美元購買一檔美國股票16.8萬股，1個月後全部賣出，股票、款項都交割入帳，並非俞男利用職務盜領挪用，而富婆私下委託俞男管理帳戶，也不屬俞男職務範圍，跟花旗無關。

富婆本件所指美國股票，賣價比進價跌了約1美元。法官查明俞男被通緝事由裡，僅提到他涉嫌臨櫃盜領富婆8萬美元，不含本件有無挪用客戶資金的行為，而金管會裁罰花旗的事由，也沒明確納入本件糾紛。

此外，花旗保留當年富婆親自打電話下單的錄音，富婆也沒否認電話是她打的，法官認定這筆交易跟俞富家無關，但富婆指稱，是俞男給她錯誤訊息、又沒告知投資風險，法官指客戶自行評估後所做投資決定，應自負盈虧。

富婆乾脆再主張花旗當年沒真的幫她買這檔美國股票，但法官查明買股確實有入帳，富婆又出招要求問金管會，看看俞男本案協助她買股過程有無違反內控與稽核流程。

法官指富婆無法舉證遭俞男挪用資金或不當勸誘投資，更重要的是，富婆沒在知情後的2年內提告，也沒在事情發生後的10年追究，都已超過請求權時效，判富婆全部敗訴。富婆另案告俞男和花旗索討遭盜領的8萬美元，也因她私下委託俞男處理在台財務的關係，被法官認定不排除富婆授權俞男領錢而判敗訴。

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