睡前看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎質問　她崩潰說出真相

▲人夫到外地出差，看A片時意外在「本土區」發現12部妻子的作品，當場崩潰。（示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／綜合報導

想看個A片紓壓…驚見女主角是自己老婆！一名人夫淚訴，他對老婆一見鍾情，交往不到1年就結婚並育有1子，直到近期他出差時，意外在色情網站「本土區」看到老婆的12部性愛影片，「我恨不得馬上衝回家，要她給我一個解釋，不然我沒法再跟她繼續下去！」後來得知真相，人夫火大提告。

原PO在爆料公社APP匿名表示，和老婆相處甜蜜，並自認是個幸運的男人，直到近期出差才發現老婆過去所拍的「情色片」。據了解，原PO出差後先和老婆、寶寶視訊報平安以後，獨自在飯店瀏覽色情網站，結果瞄到一個熟悉的身影神似老婆，「臉幾乎一模一樣，只是感覺比較年輕，說雙胞胎也不為過」。

他接著看下去，發現片中女主角「胸前和大腿內側的痣跟我老婆的在同一個位置」，給了原PO晴天霹靂的打擊。之後原PO又在該色情網站的「本土區」找到12部老婆的影片，雖然這是年輕時拍攝的影片，但親眼目睹仍絕望到難以接受，一度想從飯店頂樓縱身躍下。

原PO猶豫了很久，結束出差後還是把影片拿給老婆看了，老婆當場崩潰，並稱是她前男友傳上網站的，原PO表示，「目前老婆已經委託律師對她前男友提告。雖然不想看第二次，為了舉證還是每一部都點開看了；說實話，明知道我老婆是受害者，這是他婚前和前男友交往時的行為，但是還是很不好受」。

最後原PO呼籲，「現在手機都能錄影，在熱戀時難免濃情蜜意，做出些日後讓自己後悔的事；尤其是女生，真的要小心再小心。先這樣了」。

網友留言，「我很好奇，以什麼心情看到完，個人感覺你們婚姻不長久了」、「你發這種文不附網址你會有報應捏」、「會錄影跟答應被錄影的，真的是很愚蠢的行為」、「這應該會有陰影吧，每次跟老婆恩愛的時候」、「雖然老婆是受害者，但婚姻還維持的下去嗎？如果我是女方，連我自己都過不去」。