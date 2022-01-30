遭酸無能倒閣還逞能 　國民黨反擊柯建銘：詐騙、下會期讓你付出代價

▲立法院臨時會最後一天，民進黨立委郭國文拋福食禮物說，引發國民黨立委不滿 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘在30日清晨透過臉書發文還原臨時會最後一天的現場，並直指國民黨揚言倒閣，他鞠躬致歉以解僵局，是已經看穿國民黨的「無能還逞能」，讓國民黨在自High中迷失、對主席朱立倫交代。對此，國民黨立院黨團反擊指出，如果没有民進黨立委郭國文主張過年前開放日本核食進口，也不會有國民黨團立委站上議場主席台要求總統府、民進黨團說清楚講明白。也不會有國民黨團揚言倒閣要求民進黨政府正視及面對。

國民黨團30日中午時分透過臉書發文反擊柯建銘表示，一則臉書道盡民進黨的嘴臉。國民黨團指出，第十屆第四會期臨時會的最後一天，也是過年前最後一天的上班日，朝野經歷近一個月的臨時會終於針對今年度中央政府總預算達成共識，將爭議提案送交表決，期間雖然言語交峰，也未產生重大衝突，但就是郭國文的一紙新聞稿讓立法院瞬間起了波瀾。

國民黨團表示，如果没有郭國文主張過年前開放日本核食進口，也不會有國民黨團立委站上議場主席台要求總統府、民進黨團說清楚講明白。也不會有國民黨團揚言倒閣要求民進黨政府正視及面對。

國民黨團指出，如果柯建銘認為郭國文的作為是對的，柯建銘總召28日為何要幫民進黨道歉？你們大可拿出民進黨團在立法院人數優勢來碾壓、圍剿國民黨團就好了，不是嗎？以多數霸凌少數民進黨也不是習以為常了嗎？為何28日不做？為何臨時會最後一日表決總預算時不敢？道理很簡單，郭國文犯了政治上的大忌，在不對的時間，說了不該的話，做了不該做的事，壞了民進黨政府的一盤大棋，柯建銘的道歉是危機處理，避免危機擴大，若柯建銘的道歉只是虛偽的政治大戲，「你贏了！但這是詐騙贏來的一時勝利，下會期國民黨會讓你付出應有的代價，不信，咱們就試試，請你拭目以待」。



國民黨團認為，如果28日柯建銘不代表民進黨道歉，正好做實了民進黨政府將要在立法院完成總預算三讀後，宣布開放日本核食，不僅突襲人民，依當時的院會所剩的時間，總預算也完成不了，預算審查一切從新來過。對民進黨團政府的衝擊，不是過年回來表決「不信任案」這麼簡單而已，相信柯建銘不會不知，府院高層也不會不知。柯建銘不管是銜命或自我盤算，道歉可以拆下政治炸彈，當然要做，也不得不為。

對於柯建銘在小年夜一大清早的臉書發文，國民黨團表示，柯建銘在總預算通過後，用一則臉書把國民黨從上到下數落一頓，從這裡看的出來，柯建銘28日的道歉心不甘情不願，得了便宜還要賣乖，這就是標標準準政客的嘴臉，裡子面子全部都要。心中没有思想，没有道德是非，所有的作為都為了完成工具性目的。有句老話要送給柯建銘，「身不正，不足以服；言不誠，不足以動」，國民黨團也想問問，小年夜這則臉書，你又是要寫給誰看的呢？



