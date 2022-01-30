　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

打通竹市外環！公道三5月啟用　林智堅：新竹人等了30年的路

▲春節留稿／打通竹市外環！公道三5月啟用　林智堅：新竹人等了三十年的路。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹人等候多年的公道三將於5月正式啟用。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為解決新竹市區交通壅塞問題，竹市府推動公道三新闢道路，串聯竹光路與茄苳景觀大道，打通竹市外環系統。目前工程進度已達七成，沿線地面下還有一段長達400公尺的「共同管道」，是全國首創將電力、電信、自來水等共同管線納入汙水管線，未來各類管線新增、維修都不必開挖路面，減少養護道路經費支出。

林智堅市長前往公道三工地了解工程進度，他表示，公道三新闢道路創三個第一，為全國第一個舉行都市計畫聽證會的道路徵收案；全國首創為拆遷戶整備「安置基地」，以7.4億向新竹縣購買土地，並提供房屋租金補貼；工程導入「共同管道」設計，不只可容納電力、電信、自來水三大民生管線，更全國首創納入汙水管線，降低開挖道路不便。

▲春節留稿／打通竹市外環！公道三5月啟用　林智堅：新竹人等了三十年的路。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼公道三工程導入「共同管道」設計，不只可容納電力、電信、自來水三大民生管線，更是全國首創納入汙水管線，降低開挖道路不便。

▲春節留稿／打通竹市外環！公道三5月啟用　林智堅：新竹人等了三十年的路。（圖／記者陳凱力翻攝）
「這是一條新竹人等了三十年的路。」林智堅市長說，感謝公道三週邊住戶、80個原住戶理解與體諒，並配合搬遷。公道三新闢路段工程斥資3億元，全長500公尺、寬30公尺，雙向四車道，兩側也設有人行道，打造步行人本環境。

工務處表示，公道三在中央分隔島設置「共同管道」，設有出入口，完工後新增用戶透過預留用戶接管即可完成接管，不須開挖新完成的路面，可促進交通順暢、增加道路使用年限，也減少養護道路經費支出，讓各類管線維護程序簡化，在允許範圍內可隨時擴充線路容量、預期管線埋設物危險性，預先裝設預警設施，避免引起公共危險等優點。

公道三新闢道路工程也將新設排水工程，還將拓寬延平路一段214巷至延平路一段、頂雅橋也將配合道路拓寬至30公尺。

工務處指出，公道三串聯竹光路、茄苳景觀大道，是打通新竹外環道路系統一環中最重要的關鍵，提供台1線替代道路功能，未來民眾從市區就可連接外環交通系統，完善本市外環道路完整性，更可加速西區與香山區的區域發展，促進竹市生活圈發展，疏解尖峰時段交通壅塞。

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
快訊／小年夜桃園連2震　規模3.7、最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打通竹市外環！公道三5月啟用　林智堅：新竹人等了30年的路

農曆年前菊警全面臨檢　強力掃蕩不法讓民眾過好年

春節連假桃園路邊停車7天暫停收費　拖吊保管場領車時段調整

最潮春節連假景點！　「文青水園」打造全台唯一12星座花園

大江「賀歲甜點市集」一站式購入　享受品嚐美食樂趣

桃園勞資調解　一整年為勞工爭取和解金逾1億5000萬

楊梅故事園區迎新春　虎哩瞧瞧竹與陶的生機盎然

泰國郵包抓到非洲豬瘟肉　新住民收到不明肉品「勿丟廚餘」快通報

落實防疫基本功　台南市勞工局「虎」恁平安顧健康

台南旅遊年味濃濃　安心防疫健康出遊首選

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

吳姍儒嫁5年男友！超帥伴郎、超美伴娘一字排開

鬼鬼吳姍儒喜酒吃到一半「拉鍊爆開」

打通竹市外環！公道三5月啟用　林智堅：新竹人等了30年的路

農曆年前菊警全面臨檢　強力掃蕩不法讓民眾過好年

春節連假桃園路邊停車7天暫停收費　拖吊保管場領車時段調整

最潮春節連假景點！　「文青水園」打造全台唯一12星座花園

大江「賀歲甜點市集」一站式購入　享受品嚐美食樂趣

桃園勞資調解　一整年為勞工爭取和解金逾1億5000萬

楊梅故事園區迎新春　虎哩瞧瞧竹與陶的生機盎然

泰國郵包抓到非洲豬瘟肉　新住民收到不明肉品「勿丟廚餘」快通報

落實防疫基本功　台南市勞工局「虎」恁平安顧健康

台南旅遊年味濃濃　安心防疫健康出遊首選

虎年京味2／猜猜是誰」偽裝雪花牛　「新京味」搶虎年圍爐商機

汽機車數量太多塞爆！　網提一建議：有車位才能買車

2021最震驚離婚夫妻「女人秒掉價？」　網點名她：越嫁越好

蔡壁如護酒駕提名人　引《聖經》戰網友「誰沒罪就可用石頭扔他」

新春拜年「6大禁忌」要小心！初三不宜出門、沒先聯絡也失禮

打通竹市外環！公道三5月啟用　林智堅：新竹人等了30年的路

西安男封城困在家！穿襪子在客廳跑700公里：睡太久了好無聊

安以軒老公被捕！　澳門警方今10點記者會說明

木子小姐IG賣裸照：窮到快哭嚕　遭檢舉散布猥褻圖結果出爐

必看救國之書！財政部次長推薦　叮嚀「看完立刻行動」

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

地方熱門新聞

菊警全面臨檢　強力掃蕩不法讓民眾過好年

最潮春節連假景點　文青水園12星座花園

春節連假　桃園路邊停車7天暫停收費

大江「賀歲甜點市集」　一站式購入　

收到不明肉品「勿丟廚餘桶」　快通報

桃園勞資調解　為勞工爭取和解金逾1億5000萬

楊梅故事園區迎新春　展出竹與陶生機盎然

台南市勞工局「虎」恁平安顧健康

台南出遊首選

年假首日小貨車蘇花爆胎　自撞2人傷

高雄33人吃牛排「隔離過年」心情曝

過年久坐當心健康亮紅燈　同姿勢過久要伸展

中埔農會倉庫群活化質感爆棚

小年夜、初四至初六可赴紫南宮現場捐血換錢母

更多熱門

相關新聞

房屋搬遷進度100%　竹市公道三明年通車

房屋搬遷進度100%　竹市公道三明年通車

新竹市政府推動公道三新闢道路，預計2022年通車，新竹市長林智堅要也透過臉書，感謝公道三週邊住戶、80個原住戶理解與體諒，並配合搬遷，全區住戶搬遷進度已100%，工程也同步進行中。目前工程進度約近40%，竹光路拓寬段已完成汙水管推進工程，下一階段將進行路段拓寬與銜接等工程。公道三新闢道路預計全長500公尺、寬30公尺，將串聯竹光路、茄苳景觀大道，更可直達科學園區，未來民眾從市區就可連接外環交通系統。

公道三新闢道路開工　林智堅：想盡辦法解決難題

公道三新闢道路開工　林智堅：想盡辦法解決難題

竹市公道三安置基地工程預計明年完工

竹市公道三安置基地工程預計明年完工

公道三都計變更案獲都委會通過

公道三都計變更案獲都委會通過

林智堅：等待27年的路，公道三將打通

林智堅：等待27年的路，公道三將打通

關鍵字：

公道三

讀者迴響

熱門新聞

即／桃園凌晨3.7地震！中壢人聽巨響狂搖嚇壞

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

Sandy婚紗拍攝地點曝光！　取消婚宴二進原因暖炸

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

紅鸞星動！　2022虎年3生肖逢脫單好時機　

警公布「通緝犯照」帥慘！　網秒歪樓

快訊／安以軒老公遭拘捕！

小豬羅志祥出席Sandy婚宴　吳宗憲Cue上台

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

獨／Sandy吳姍儒「捧花交棒蘿莉塔」　4人選全女神級

吳姍儒「300萬婚禮菜色」曝光！　魏如萱親自坐鎮廚房

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面