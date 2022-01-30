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買便當要夾菜！老闆見他「口罩沒戴好」拒賣　下秒遭控打人結果曝

▲▼醫生看診未戴口罩染疫氣切，後果太悲慘。（圖／Pakutaso）

▲台南一間素食店老闆，因顧客未將口罩戴好而拒賣，雙方因此爆發衝突。（示意圖／Pakutaso）

記者陳韻如／台南報導

台南一間素食店去年疫情期間發生一起案件，一名梁姓男子因未戴好口罩就要夾菜，吳姓老闆見狀立刻出言制止，雙方爆發衝突，吳男為了要取回對方手上餐盒，卻不小心掉落餐台。梁男事後對吳男提告傷害，指控吳男動手打他右臉頰，不過法官認為，兩人是面對面站立，且吳男表示自己是伸出右手，若是如此，梁男應是左臉受傷，因此判吳男無罪。

這起案件發生在三級警戒期間，梁男2021年5月18日到素食店消費，但因他未戴好口罩，吳男見狀便立刻表示不賣餐，隨後就要取回其手上餐盒，但沒想到事後卻被指控傷害。

吳男表示，他當時伸手要拿餐盒時，梁男把餐盒丟向他，他為了阻擋，而伸出右手，並沒有出拳要毆打梁男。

不過梁男卻不斷緊咬，當時他準備夾菜，吳男看到他就從廚房衝出來，說他沒戴好口罩不賣他，之後就要搶餐盒，他高舉左手將餐盒拿高不讓吳男搶走，餐盒便因此掉落在地，沒想到，吳男就出拳打他右臉。

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲梁姓男子指控吳姓老闆出拳毆打他。（示意圖／Pixabay）

法院開庭時，吳男的合夥人出面證稱，兩人經營素食店已經十多年，案發當時他人在廚房，聽見外面有騷動後他便出去查看，不過因這種事情經常發生，他也不以為意，便走回廚房，後來就聽見兩人大吵，直到梁男離開後，現場便當盒是有被扔過的痕跡，還有菜散落在別的菜台上，是他去整理把菜丟掉的。

此外，梁男還繪製現場位置圖，不過法官勘驗時發現，就餐盒掉落位置標示梁男所站的右側餐台旁，明顯與證人證稱餐盒掉落位置不同。另外，梁男所述，吳男是在搶奪餐盒後導致餐盒掉落後，才出拳打他右臉，但當時兩人是面對面站立，吳男也自承有伸出右手等事實，但若是真的有伸右手打人，梁男應是左側臉頰受傷而非右臉。

法官認為，梁男的傷勢是否是因吳男出拳所致，實在可疑，不能僅因梁男單一指述，就認定吳男有出拳毆打他臉部，且醫院驗傷單也不能佐證就是吳男所傷，因此判吳男無罪。全案可上訴。

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