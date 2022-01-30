過年紅包3000元是大忌！　5個小撇步一次看懂怎麼包

記者黃翊婷／綜合報導

每到過年總是很煩惱給長輩、孩子的紅包該怎麼包，又擔心包得太少會很失禮。《東森新媒體ETtoday》整理出紅包行情價，另外還有5個小撇步供大家參考，一次看懂紅包的眉角！

▲注意！紅包要包雙數才吉利，3000元在傳統上算是單數。（示意圖／CFP，下同）

紅包金額一般由最小200元到1萬6000元，可以依據對象和交情進行調整，詳細如下：

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祖父母：3600元、6000元、6600元或以上

父母、公婆：6000元、6600元、1萬元或以上

自己的小孩：2200元、2600元、3600元或以上

親友、好友的小孩：1000元、1200元、1600元

同事、鄰居的小孩：200元、600元

▲過年紅包要使用全新的紅包袋。

另外包紅包還有5大禁忌需要注意：

1、雙數吉利

過年紅包不可以包單數，所以尾數不能是100、300或500元，也不可以包3000元，因為3000在傳統上也算是單數。而在雙數中也要記得避開4，畢竟4的諧音為死，有些人可能會忌諱。如果實在不知道該怎麼包，可以考慮以「6、8」為主，音似一路發。

2、用新紅包袋

過年使用的紅包袋除了要注意生肖是否有對應正確，還要注意一定要使用全新的，免得失禮。

3、紅包不封口

婚禮的紅包封口代表只給這一次，而過年紅包並非只給一次，所以通常建議不封口，象徵年年如此，長長久久。

4、不要直接打開紅包

收到紅包之後當場打開確定金額，這是非常尷尬且失禮的行為。

5、不要包得比長輩多

如果剛好和長輩都要發紅包給同一名晚輩，建議先觀察長輩包多少，自己的紅包金額要比長輩略少，才是禮貌的作法。