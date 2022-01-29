正妹「傳訊陪聊」月入5.5萬！最狂乾爹寵溺3年　她嘆：找不到第2個

▲貝莉只要傳訊息給乾爹，每月進帳2000美元。（圖／翻攝Instagram帳號baileyhunterxx）

記者吳美依／綜合報導

來自美國印第安那州的貝莉（Bailey Hunter）表示，她只要傳訊息和乾爹（sugar daddy）聊天，對方就會每月匯款2000美元（約新台幣5.5萬元），贈送名牌服飾、包包以及超搶手的演唱會門票，甚至幫忙支付日常生活開銷。3年後，她因為搬家到別州而結束這段關係，此後再也找不到如此優質的對象。

貝莉在連鎖運動酒吧「水牛城狂野雞翅」（Buffalo Wild Wings）工作時，和某桌客人攀談，因此認識了乾爹，「他離開時留下100美元（約新台幣2755元）小費及名片」，頭銜是某大公司首席財務官。她當天來不及道謝，因此決定傳訊息給對方表達心意，2人此後開始熟絡起來。

▲貝莉在網路上分享乾爹往事，引發熱議。（圖／翻攝Instagram帳號baileyhunterxx）



貝莉與乾爹非常聊得來，就像多年老友一樣投緣，她某天透露最近經濟拮据後，才展開這段「包養」關係；2人之後開始外出約會，但對彼此私生活了解不深，也從未發生性關係，「他經常來探班，我和他在一起的時候也很自在。」

貝莉多年後在社群媒體上分享往事，讓許多網友羨慕極了，「為什麼不能發生在我身上呢？」、「美夢成真欸！」也有人指出，「這真的超貼心的，一個男人沒有任何邪惡目的，只是想要照顧妳。」