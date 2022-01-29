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整復師指插母女肛門矯脊椎　女兒痛爆怒告性侵！他沒醫師執照慘了

▲▼整復師。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北市徐姓整復師用手指插入女子肛門矯正脊椎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳以昇／新北報導

新北市一對母女到一間整復推拿所整脊，就在媽媽治療結束後，整復師將女兒褲子褪下至屁股蛋，用手指插入她肛門，要調整她的尾椎，她大喊「痛！」，事後整復師解釋媽媽也是這樣治療，女兒自覺受辱，翌日至醫院驗傷，並到警局提告，新北地檢署依妨害性自主及違反藥事法起訴。

據了解，媽媽時常找這名徐姓整復師推拿，因女兒曾摔倒後開始腰痠背痛，於是帶女兒去找這名整復師，當天媽媽推拿後換女兒，徐男先幫女兒肩膀拔罐，隨後要她趴著，並將褲子褪到屁股蛋的位置，女兒驚訝地問「這要幹嘛？」，徐男還安撫她，妳媽沒跟你說嗎？我要幫妳矯正脊椎，不然會繼續腰痠背痛，搞不好站不起來。

女兒不疑有他，但卻突然肛門產生一陣劇痛，痛的大叫，徐男戴著手套抹上潤滑液，直接用手指插進女兒肛門裡，持續約10多秒，女兒大叫後要求停止療程，徐男還要她翻身躺著，用手壓揉她小腹地方，女兒嚇的不願繼續，隨即起身坐到旁邊椅子，徐男則若無其事走去幫媽媽按摩肩頸。

2人返家後，女兒越想越氣，翌日到醫院去驗傷，下午在媽媽陪同下去轄區派出所提告，徐男警詢坦承確實有侵入性療程，但絕非對她有性侵意圖，經查徐男沒有醫師資格，不能進行侵入性治療，新北地檢署仍依妨害性自主及藥事法起訴。

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